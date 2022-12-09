Qatar 2022: Aficionados de Croacia celebran triunfo sobre Brasil

Aficionados de Croacia celebrar el triunfo sobre Brasil que les dio el pase a las semifinales deñ Mundial de Qatar 2022.

Croacia remontó un gol en contra en la prórroga y superó al gran favorito Brasil por 4-2 en los penaltis para llegar a las semifinales del Mundial de Qatar 2022 por segunda vez consecutiva tras empatar 1-1 en 120 minutos.

Los aficionados de Brasil que pudieron reunir las palabras dijeron que estaban desinflados después de la derrota.

En tanto, los aficionados de Croacia estaban casi igualmente sorprendidos, pero dijeron que mantuvieron la fe en la prórroga.

Los subcampeones de 2018 lograron su segunda tanda consecutiva después de vencer a Japón también en los penaltis en los octavos de final y ahora se enfrentarán a Argentina.