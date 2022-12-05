Qatar 2022: Brasil homenajea a Pelé tras triunfo sobre Corea del Sur

La selección de fútbol de Brasil rindió homenaje al tricampeón del mundo Pelé con una pancarta en el centro del campo luego de su victoria del lunes 5 de diciembre sobre Corea del Sur en los octavos de final del Mundial Qatar 2022.

Pelé está hospitalizado en Sao Paulo debido a un tratamiento por cáncer.

Antes del partido, Pelé publicó un mensaje en las redes sociales diciendo que vería el partido desde el hospital Albert Einstein y que esperaba inspirar a los jugadores de la selección de Brasil en la cancha.

"Esta victoria es para él (Pelé) y que todo salga bien, que pueda salir de esta situación y que podamos ser campeones por él", dijo Vinícius Jr. en una entrevista con TV Globo después del partido.

Este lunes, el delantero brasileño Neymar igualó una marca que antes sólo ostentaban Pelé y Ronaldo en la selección de Brasil, al marcar goles en tres Mundiales distintos. El jugador del Paris Saint-Germain anotó de penal en la derrota por 4-1 ante Brasil.

"Es difícil hablar del momento que atraviesa Pelé, pero le deseo lo mejor, espero que recupere su salud lo antes posible y que al menos pueda estar reconfortado hoy con la victoria", dijo el delantero Neymar después del tercer partido en los octavos de final de Qatar 2022.

La afición brasileña también rindió homenaje al "rey del fútbol" abriendo una bandera en su honor y gritando el nombre del exjugador.

En los cuartos de final, Brasil se enfrentará el viernes a Croacia, que más temprano venció a Japón en tanda de penales.

¿Por qué está hospitalizado Pelé?

El rey del fútbol fue ingresado al hospital desde el martes 29 de noviembre para una reevaluación de la terapia de quimioterapia a la que se está sometiendo.

Según el hospital Albert Einstein, Pelé sigue en tratamiento y también responde bien a los cuidados para combatir una infección respiratoria diagnosticada el viernes 2 de diciembre.

"Edson Arantes do Nascimento fue admitido en el Hospital Israelita Albert Einstein el pasado martes (29) para una reevaluación de la terapia de quimioterapia para el tumor de colon, identificado en septiembre 2021", señaló el reporte publicado por el hospital.

"Sigue en tratamiento y su estado de salud se mantiene estable. También ha tenido una buena respuesta a los cuidados de la infección respiratoria, no mostrando ningún empeoramiento en las últimas 24 horas", agregó.