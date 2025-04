Hoy No Circula 16 de abril en CDMX y Edomex: Revisa aquí

Este miércoles 16 de abril de 2025, el programa Hoy No Circula estará vigente las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y en 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex), de acuerdo con lo establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe). Por eso te decimos si tu vehículo podrá o no salir a las calles.

¿Qué vehículos no circulan este miércoles 16 de abril?

Para este miércoles, NO pueden circular los automóviles con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y hologramas 1 y 2. Cabe señalar que la medida tiene como objetivo disminuir la emisión de contaminantes y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Es importante recordar que estas disposiciones se aplican desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

¿Hay Doble Hoy No Circula este 16 de abril?

Hasta el momento, NO se ha activado el Doble Hoy No Circula. Sin embargo, este tipo de medidas pueden ser implementadas por la CAMe en caso de registrarse altos niveles de contaminación, por lo que se recomienda estar atentos a los canales oficiales y actualizaciones durante el día.

El Doble Hoy No Circula es una medida extraordinaria que restringe la circulación de más vehículos cuando se detecta una contingencia ambiental, y puede afectar incluso a autos con holograma 0 o doble cero.

¿Qué pasa si no respeto el Hoy No Circula?

No cumplir con el programa Hoy No Circula puede traer consecuencias económicas. La multa por circular en día restringido oscila entre los $2 mil y $3 mil pesos mexicanos, dependiendo del municipio y la autoridad que aplique la infracción. Además, el vehículo puede ser remitido al corralón.

Se recomienda a los automovilistas:

Verificar con anticipación si su auto circula. Consultar fuentes oficiales como la CAMe o la Secretaría del Medio Ambiente. Planear rutas y alternativas si se ve afectado por la restricción.

¿Qué vehículos están exentos del Hoy No Circula?

Hay ciertos vehículos que sí pueden circular, incluso en días de restricción:

Autos con holograma 0 y 00

Vehículos eléctricos o híbridos

Unidades de emergencia, seguridad pública, y transporte escolar

Estos están exentos siempre que porten la documentación correspondiente.

¿Por qué es importante el Hoy No Circula?

El programa tiene como finalidad reducir la contaminación atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de México, especialmente en temporada de calor, cuando las condiciones meteorológicas dificultan la dispersión de contaminantes.

Este tipo de acciones son impulsadas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis, que coordina los esfuerzos de las entidades involucradas para garantizar una mejor calidad del aire.