Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado 25 de marzo
Este sábado 25 de Marzo el programa Hoy No Circula aplica para los autos con holograma 1 y 2; sin embargo, existen algunas excepciones. Aquí te lo contamos.
¡Atención! La Ciudad de México y el Estado de México continúan con el programa Hoy No Circula para este sábado 25 de marzo del 2023, mismo que aplica para los autos con holograma 1, específicamente con terminación de placas par (2, 4 ,6 y 8), así como todos los holograma 2 no podrán circular.
La medida se toma como una manera de disminuir el impacto en las emisiones de CO2 que generan los automóviles, por esa razón seis de siete días a la semana las personas que radican en la Ciudad de México y el Estado de México se apegan a lo establecido en el calendario vehicular.
El programa Hoy No Circula estará vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas del sábado 25 de marzo; dicha medida será vigente en todas las alcaldías de la CDMX y 17 municipios del Edomex, en caso de no respetar la medida serán acreedores a una multa.
¿Qué autos quedan exentos del programa Hoy No Circula?
El programa Hoy No Circula cuenta con algunas excepciones para vehículos que no están obligados a descansar, entre los que destacan los que cuentan con hologramas doble cero, cero y otros autos de seguridad pública, bomberos y protección civil.
Estos vehículos sí pueden circular en el programa Hoy No Circula
- Carros con holograma 00 y 0
- Autos electrónicos
- Vehículos híbridos I y II
- Motocicletas
- Transporte público
- Transporte de carga
- Autos que pertenecen a trabajadores de salud con tarjetón autorizado
- Tractores agrícolas
- Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera
- Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.
Hoy No Circula: ¿Qué autos de la CDMX y Edomex no pueden transitar?
Todos los automóviles que cuenten con el holograma 1 y terminación en número par por ser cuarto sábado del mes serán los que no podrán circular este sábado 25 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México.
El mismo caso aplica para el holograma 2, quienes usualmente no circulan los días sábados; es importante subrayar que los autos con holograma 1 y número par (en terminación) descansan, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.
Para el Estado de México las restricciones están vigentes en los siguientes municipios:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?
Si circulas en un día prohibido dentro de la CDMX, la multa asciende a casi dos mil pesos, para la zona del Estado de México la sanción es de mil pesos, por lo que las autoridades le recomiendan a la comunidad vial atenerse al reglamento que tienen.