Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado 25 de marzo

¡Atención! La Ciudad de México y el Estado de México continúan con el programa Hoy No Circula para este sábado 25 de marzo del 2023, mismo que aplica para los autos con holograma 1, específicamente con terminación de placas par (2, 4 ,6 y 8), así como todos los holograma 2 no podrán circular.

La medida se toma como una manera de disminuir el impacto en las emisiones de CO2 que generan los automóviles, por esa razón seis de siete días a la semana las personas que radican en la Ciudad de México y el Estado de México se apegan a lo establecido en el calendario vehicular.

El programa Hoy No Circula estará vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas del sábado 25 de marzo; dicha medida será vigente en todas las alcaldías de la CDMX y 17 municipios del Edomex, en caso de no respetar la medida serán acreedores a una multa.

¿Qué autos quedan exentos del programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula cuenta con algunas excepciones para vehículos que no están obligados a descansar, entre los que destacan los que cuentan con hologramas doble cero, cero y otros autos de seguridad pública, bomberos y protección civil.

Estos vehículos sí pueden circular en el programa Hoy No Circula



Carros con holograma 00 y 0

Autos electrónicos

Vehículos híbridos I y II

Motocicletas

Transporte público

Transporte de carga

Autos que pertenecen a trabajadores de salud con tarjetón autorizado

Tractores agrícolas

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico.



Hoy No Circula: ¿Qué autos de la CDMX y Edomex no pueden transitar?

Todos los automóviles que cuenten con el holograma 1 y terminación en número par por ser cuarto sábado del mes serán los que no podrán circular este sábado 25 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México.

El mismo caso aplica para el holograma 2, quienes usualmente no circulan los días sábados; es importante subrayar que los autos con holograma 1 y número par (en terminación) descansan, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8.

Para el Estado de México las restricciones están vigentes en los siguientes municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex?

Si circulas en un día prohibido dentro de la CDMX, la multa asciende a casi dos mil pesos, para la zona del Estado de México la sanción es de mil pesos, por lo que las autoridades le recomiendan a la comunidad vial atenerse al reglamento que tienen.

