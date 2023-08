¡Desde Style hasta This love! Esto es lo que significa 1989 para Taylor Swift

¡Swifties! La cantante estadounidense, Taylor Swift, continúa con la gira “The eras tour” que arrancó en marzo ante miles de seguidores, desde esa fecha al día de hoy ha presentado lo mejor de su carrera musical y en los recientes días se dio a conocer el disco ‘1989 Taylor’s Version’ que saldrá en octubre.

El anuncio de Taylor Swift no tardó más de tres minutos en viralizarse, pues un usuario se encontraba en el concierto de la intérprete de ‘Shake it off’ cuando apareció una pancarta con la portada del disco y la fecha en que saldrá en todas las plataformas digitales, pronto los swifties confirmaron que se trataba de la re-grabación de un disco publicado en el 2014, minutos más tarde lo anunció en su página de Instagram.

"¡Sorpresa! ¡1989 (Taylor’s Version) está en camino! El álbum 1989 cambió mi vida de innumerables maneras, y me llena de tanta emoción anunciar que mi versión del mismo saldrá a la venta el 27 de octubre. Para ser sincera, esta es mi regrabación FAVORITA porque los 5 temas From The Vault son una locura. No puedo creer que se hayan quedado atrás. ¡Pero no por mucho tiempo!. Haz el pedido anticipado de 1989 (Taylor’s Version) en mi página web”, detalló.

1989 (TV) se estrena en octubre #1989TaylorsVersion pic.twitter.com/CLDY2DjtFG — La Tia Puercaylor (@LaPuercaylor) August 10, 2023

¿Qué novedades tendrá el disco ‘1989 Taylor’s Version’?

Uno de discos más emblemáticos de la oriunda de Pensilvania volverá a todas las plataformas digitales con versiones actualizadas de las 13 canciones que ya figuraban desde el 2014; sin embargo, tendrá una novedad que emociona a todos los seguidores, agregará un bonus track. Las canciones que forman parte de 1989 son:



Welcome to New York

Blank space

Style

Out of the woods

All you had to do was stay

Shake it off

wish you would

Bad blood

Wildest dreams

How you get the girl

This love

I know places

Clean

¿Cómo preordenar el nuevo disco ‘1989’ de Taylor Swift?

¡Nunca fue tan fácil! Para preordenar el nuevo disco ‘1989’ tienes que ingresar a la página oficial de la cantante y buscar el apartado ‘pre-order now’, al seleccionarlo encontrarás las cuatro versiones del disco, cada una contiene polaroids diferentes y se dividen en verde, amarillo, azul y rosa, cuestan 254 pesos mexicanos.