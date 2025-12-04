¿Acceso a tu correo, fotos y videos? Estos son los datos que recopila Gemini de cada usuario

Gemini, asistente de Inteligencia Artificial de Google, se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas alrededor del mundo debido a todas las funciones que ofrece; sin embargo, la plataforma también recopila datos de los usuarios, pero ¿qué sabe la IA sobre ti?

¿Qué datos recopila Gemini de los usuarios?

Al crear una cuenta en Gemini, los usuarios dan acceso a diferentes plataformas de Google, ya que este asistente de IA suele apoyarse de otras aplicaciones para realizar tareas y proyectos de forma individual o colaborativa, pero ¿qué datos recopila de los usuarios?



Google Drive : Recaba información plasmada en documentos de Word y plantillas de Excel.

: Recaba información plasmada en documentos de Word y plantillas de Excel. Meet : Los comentarios y grabaciones en esta plataforma pueden ser revisados por la IA de Google .

: Los comentarios y grabaciones en esta plataforma pueden ser revisados por la . Gmail : Gemini puede entrar a las conversaciones y materiales enviados o recibidos.

: puede entrar a las conversaciones y materiales enviados o recibidos. Calendario : Registra los eventos guardados en esta aplicación.

: Registra los eventos guardados en esta aplicación. NotebookLM: El servicio podría ser examinado por el asistente de IA, así como los archivos y textos que los usuarios redactan ahí.

Es importante tener en cuenta que para poder utilizar las herramientas y funciones de Gemini, es necesario contar con una cuenta activa de Google, es por ello, que el asistente de IA tiene la posibilidad de acceder a esas aplicaciones.

¿Cómo evitar que Gemini acceda a mi información privada?

¡Toma nota! Existe la posibilidad de evitar que Gemini acceda a la información privada que existe en las diferentes plataformas de Google, pero ¿cómo puedo hacerlo?

Para poder desactivar el acceso del asistente de Inteligencia Artificial, lo único que debes hacer es seguir estos paso:



Ingresa a Gmail desde tu celular.

Toca el ícono de las tres rayitas; se ubica al lado del logo de Gmail.

Da clic en "configuración".

Escoge la cuenta que desees desactivar en Gemini.

Busca la pestaña de "Funciones Inteligentes" y "Funciones Inteligentes de Workspace".

Desactiva o reactiva ambas, según sea lo que requieras.

Por otro lado, si quieres que Gemini con tenga accesos otras publicaciones de Google, como en Google Drive, puedes desactivar el asistente de IA a través de la configuración de cada una de las plataformas de la empresa estadounidense.