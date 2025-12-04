Tragedia en Azcapotzalco: Tráiler mata mujer y deja a menor con fracturas en ambos brazos

Un atropellamiento dejó graves consecuencias; se registró en la demarcación de Azcapotzalco, dejando un saldo lamentable de una víctima mortal y una menor de edad con afectaciones físicas severas. El suceso tuvo lugar en la confluencia de las Avenidas Vallejo y Cuitláhuac, justo en la colonia Prohogar.

El conductor del camión pesado huyó del lugar tras el accidente

El incidente se produjo cuando un camión de grandes dimensiones arrolló a dos peatones. Lamentablemente, una adulta perdió la vida de forma inmediata debido al impacto. La segunda víctima, una joven, sufrió lesiones críticas, con fracturas en ambas extremidades superiores.

El operador del vehículo de carga actuó de forma irresponsable al abandonar la unidad pesada en el sitio del accidente, evadiendo así su responsabilidad. Actualmente, las autoridades de la ciudad han iniciado un operativo de búsqueda con el objetivo de localizar y detener al conductor fugitivo.

