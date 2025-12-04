Cada vez más lejos de Dinamarca: Desabasto de medicamentos en hospitales de Oaxaca; pacientes de cáncer son abandonados

"Si el de Dinamarca está así, estamos bien fregados". El desabasto de medicamentos en México sigue empeorando con el tiempo, hoy, los grandes hospitales de Oaxaca no cuenta ni con el 50% de los que se requieren, convirtiéndose en un cascaron vacío.

A pesar de la evidente falta de medicamentos oncológicos, el Gobierno insiste que el abasto está en casi al 100%; sin embargo cientos de pacientes con cáncer han evidenciado las fallas y abandono de las autoridades.

"Imagínate si el sistema de Dinamarca esta así estamos bien fregados, pues no creo que el de Dinamarca esté así, para nosotros es importante que sea un programa que esté bien el sector salud", compartió Sixto García, presidente de Corazón Rosa, asociación de cáncer.

¿Casi al 100%? Cifras reales en los hospitales de Oaxaca

El pasado 1 de octubre 2025, el Gobierno de Oaxaca informó que el "Hospital de la niñez oaxaqueña" contaba con 59 de 65 claves necesarias.

Mientras que en el Centro de Oncología y radioterapia con 70 de 74 claves, y el de alta especialidad con 72 de 99 claves; autoridades aseguraron que esperaban el reabasto del Gobierno Federal.

Sixto García, presidente de la asociación de cáncer Corazón Rosa, confirmó que estos hospitales NO están dando medicamentos a los pacientes oncológicos, los cuales son caros.

"Lo que son medicamentos oncológicos no están al cien por ciento, y son medicamentos mucho más caros (...) Es importante que llamemos la atención porque siguen haciendo falta medicamentos en los hospitales tanto en el hospital de la niñez como el hospital regional de alta especialidad donde no se les está dando el medicamento a los pacientes oncológicos", compartió el presidente de la asociación.

Familiares exigen abasto de medicamentos para el cáncer

Algunos ciudadanos piden al gobierno de Oaxaca y Federal que cumplan con lo que se les prometieron, ya que para las y los pacientes con cáncer cada minuto, pues la enfermedad puede agravarse.

Hartos y cansados de la situación, familiares de los pacientes aseguran que deben establecerse los medicamentos en los hospitales de Oaxaca.

"Un familiar que fue al seguro por problemas de cáncer (...) El oncólogo le dijo: No te trates aquí, no hay medicamentos para el cáncer", contó Miguel Mancera, médico oncólogo.