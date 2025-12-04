Archivo Agrario Nacional: ¿Un ‘elefante blanco’ en construcción tras años de retrasos?

La construcción destinada a albergar el nuevo emplazamiento del Archivo Agrario Nacional, ubicado en la Avenida Juárez número 92, en el predio que anteriormente ocupaba la Contraloría del Distrito Federal, enfrenta serios problemas de terminación. Los trabajos de demolición del edificio anterior comenzaron el primer día de mayo de hace tres años.

La construcción del Archivo Agrario Nacional enfrenta serios retrasos y problemas financieros

Hace poco más de 12 meses, durante la conferencia matutina del gobierno, se celebraba el avance que supuestamente registraba la edificación. En ese momento, se calificó la obra como una "labor muy importante" y se afirmó que estaba "prácticamente concluida." La mudanza a este espacio, diseñado exclusivamente por el Registro Nacional, implicaba el traslado de cerca de 89 mil cajas con documentos y 350 mil planos originales. El arquitecto Román Meyer está a cargo de la dirección de esta construcción.

#NadaQueCelebrar | 🏗️💸 #Archivo #Agrario Nacional: obra inconclusa



La nueva sede en Av. Juárez 92 prometía ser un #proyecto "maravilloso" con #museo y jardín botánico.



El costo ya supera los 2 mil 600 millones, y lleva dos años cerrado, se inunda y aún se paga renta.



El… pic.twitter.com/bzki8kd0Ew — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 4, 2025

A pesar de que se anticipaba que los visitantes podrían disfrutar de las nuevas perspectivas de la sede, cuya conclusión se esperaba para el final del mes de diciembre, la realidad es otra. El proyecto, diseñado para tener ocho pisos, un espacio museístico y un jardín botánico, corre el riesgo de ser conocido como un "elefante blanco" debido a su paralización.

La inversión del proyecto ha aumentado de mil a dos mil seiscientos millones de pesos

La situación ha escalado al punto de que el anterior titular del Archivo, quien previamente había descrito la iniciativa como "maravillosa," ahora está realizando señalamientos públicos. A través de sus perfiles en redes sociales, el exfuncionario responsabilizó al arquitecto por las extensas dilaciones. Denuncia que el inmueble lleva dos años sin abrir sus puertas, ha sufrido inundaciones y, a pesar de ello, se sigue cubriendo el pago de arrendamiento de la sede anterior.

La inversión inicial de la obra superó los mil millones de pesos, pero el presupuesto se ha disparado, rebasando ahora los dos mil seiscientos millones. La estructura permanece inactiva, cerrada y sin una fecha clara para su finalización. El exdirector había manifestado su expectativa de que la construcción se completara con mayor rapidez, incluso para que fuese inaugurada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, pero las fechas se han postergado repetidamente.

Señaló que, tras promesas de terminación en periodos de tres meses que se extendieron por un año, el proyecto sigue pendiente. El aplazamiento resulta irónico, ya que en la misma reunión informativa donde se aseguró que el Archivo estaría listo para diciembre de 2024, la exdirectora del CONAC, Beatriz María Elena Álvarez Buitrago, anunció la terminación de otro proyecto costoso, el Museo Calan, en el antiguo inmueble de la Secretaría de Salud. Ambos proyectos, multimillonarios en su inversión, no han sido entregados a la fecha y están envueltos en la sombra de supuestos actos de corrupción.