Este es el delito que se comete al dar un beso sin consentimiento: ¿cómo denunciarlo?

Podemos llegar a creer que es algo chistoso, romántico y atrevido, pero ‘robar’ un beso a una persona no es del todo divertido, pues el besar a alguien sin su consentimiento—sin importar el lugar o la relación social que tengan—es algo que de ser denunciado, la persona que lo hace puede ser castigada ante la ley.

¿Cuántas veces hemos escuchado la historia o anécdota de algún amigo o amiga que a quien le robaron un beso o que lo hizo? Tal vez por ser alguien cercano no le decimos nada y solo escuchamos lo que pasó, pero el no tomarlo en cuenta no sería lo correcto porque ello podría ser el comienzo de un caso de agresión sexual.

¿Qué delito se comete al dar un beso sin consentimiento?

Por ejemplo, imagina que alguien cercano, por confianza, te platica que en el trabajo un compañero o el mismo jefe ha estado tirándole la onda a tu amiga o amigo. Esto podría ser una alerta de que las cosas no van bien, pues del simple piropo o cumplido—que la persona no pide y ante el que se incomoda—el acercamiento llega un beso robado, como decimos cuando alguien besa a otra persona sin su consentimiento.

Es aquí entonces que este acto de romanticismo, según algunas personas que sienten atracción física por otra, se convierte en una situación de molestia y la persona que lo hace tal vez no lo sabe, pero más allá de querer conquistar a alguien, en realidad está cometiendo un delito, pero ¿por qué y cuál es?

La Maestra en Derecho, Nathali Hernández Islas, abogada por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica en entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA) que se comete el delito de abuso sexual dar un beso sin consentimiento a una mujer u hombre sin importar la edad, tanto de la víctima como de quien lo hace, así como la relación que tengan.

“Toda aquella acción que tenga un tocamiento o una intención sexual, es considerado abuso sexual. Este abuso es cuando hay roses, cuando hay tocamientos porque tenemos otros delitos como hostigamiento sexual y violación. Un beso, que románticamente te dicen, fue un beso robado, hay veces que tenemos que quitar un poco el romanticismo y si es un acto sin consentimiento de la persona sin llegar a la cópula, es abuso sexual”, comentó la especialista.

De acuerdo con la abogada, el abuso sexual ha llegado a registrarse entre cercanos, por ejemplo, de un empleador a un trabajador, o un familiar besa a otro sin su consentimiento. “Si es un abuso sexual donde es tu jefe o tu jefa, quien realiza el acto, la sanción aumenta”, esto sería de dos a tres años más de cárcel.

¿Cuál es la pena que amerita la agresión sexual en México?

El delito de abuso sexual está tipificado dentro del Código Penal Federal, en su Artículo 260 que este delito lo comete quien “ejecute en una persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula”.

Tomando el mismo Artículo, la persona que cometa abuso sexual recibirá una pena de seis a diez años de prisión y hasta 200 días multa. De hecho, el Artículo 260 del Código Penal Federal Para explica que los actos sexuales son “tocamientos o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos”.

Y también “se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo”.

Mientras que, de acuerdo con el Artículo 261 del mismo Código, quien cometa abuso sexual en una persona menor de 18 años de edad o “en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa”.

¿Cómo denunciar un beso sin consentimiento?

El delito que se comete al dar un beso sin consentimiento es el de abuso sexual pero este se puede denunciar ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la cual se ubica en calle Digna Ochoa y Plácido S/N colonia Doctores, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La persona afectada puede llamar al número (55) 5200 9000 y exponer su caso, siendo atendida de lunes a domingo las 24 horas. Incluso la dependencia cuenta con personal especializado que podrá atender a quien denuncie mediante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales el número (55) 5346-8205 extensiones



8205 y 8206.

Aunque si el caso se comete en la calle, por ejemplo, la persona que quiera denunciar lo ocurrido puede pedir el apoyo de una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el personal le brindará apoyo en el momento canalizando la situación ante la dependencia correspondiente.

Incluso si el caso ocurre dentro de tu circulo de trabajo, en las empresas se cuenta con el persona de Recursos Humanos, quienes podrán apoyarte.