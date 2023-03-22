El agua es uno de los recursos más indispensables para la vida en el mundo, por lo que la falta del líquido podría convertirse en el problema más serio de la humanidad, por ello el tema de su cuidado resulta un punto importante en la agenda de los líderes mundiales, incluso existe el Día Mundial del Agua pero ¿por qué no se fabrica más agua si se conoce la fórmula?

De acuerdo con datos de la Unesco, cerca de la quinta parte de la población mundial habitan en áreas con escasez de agua y otro cuarto de la población global enfrenta recortes en el suministro.

La escasez de agua representa para muchos países el desafío más acuciante para el desarrollo socioeconómico y humano en general, pues aunque se tiene la fórmula no se ha podido crear más agua.

Se sabe que la combinación de oxígeno e hidrógeno da como resultado el agua. Se necesita que el oxígeno esté presente como O2, es decir, dos átomos unidos entre sí, los cuales se tienen que separar para que uno se una al hidrógeno.

Para realizar este proceso se requiere de una fuente de energía, como el calor, para que desate la reacción que separa a los átomos de oxígeno y que uno de una al hidrógeno.

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Aunque parece sencillo, realmente no lo es. La ingeniera Emma Kathryn explicó que la reacción que se desata con la fórmula del agua es cara y además libera tanta carga de energía que puede crear explosiones grandes y peligrosas.

Además, el líquido que se obtendría sería demasiado puro, sin los minerales necesarios que requieren los organismos de los seres vivos para su correcto funcionamiento.

¿Por qué los humanos no pueden tomar agua del mar?

Consumir agua del mar tampoco es una opción para los seres humanos, ya que hacerlo podría provocar la muerte. El Servicio Nacional del Océano explicó que cuando las personas toman agua de mar, sus células absorben el agua y la sal.

Los humanos pueden consumir cierta cantidad de sal sin ningún riesgo, no bastante, en grandes cantidades, las células no pueden absorber ni procesarla adecuadamente.

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¿Cuándo se acabará el agua en el mundo?

Aunque aún hay suficiente agua dulce en el planeta para satisfacer las necesidades de la población, su distribución es desigual y en muchos países está contaminada, lo que provoca que se reduzcan los lugares con agua potable y en algunas regiones haya escasez de agua.

No existe una fecha exacta que determine cuándo se acabará el agua, algunas organizaciones han hecho sus predicciones basándose en el crecimiento de la población, así como las cantidades de agua que se utilizan y se desperdician actualmente.

Se pronostica que para el 2050, comience una escasez de agua y mayor demanda ya que la población será más grande.

¿Cuánta agua le queda a México?

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que en México hay 446 mil 777 millones de metros cúbicos de agua dulce en todo el país, de los cuales 67 por ciento se encuentran en el sureste y el 33 por ciento restante en el resto del territorio.

