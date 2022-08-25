¿Qué es la ley “solo sí es sí” sobre libertad sexual en España?

Después de dos años, el Congreso de España aprobó la ley llamada “solo sí es sí” sobre garantías de Libertad Sexual, que es una legislación que tiene la intención de proteger a las víctimas de violencia sexual.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, calificó la aprobación de dicha legislación como “una victoria después de muchos días de lucha”.

¿Qué es la ley “solo sí es sí”?

La ley “solo sí es sí” modificará el código penal en España para borrar las diferencias entre abuso sexual y agresión sexual, además, lo más imoportante es que tomará en cuenta el consentimiento expreso para juzgar los delitos sexuales.

Este es un modelo de ley que ya se ha implementado en países como Suecia y Reino Unido.

📺TV en DIRECTO | La 'ley del solo sí es sí', aprobada definitivamente por 205 votos a favor, 141 en contra y 3 abstenciones. Así ha sido el aplauso tras conocerse el resultado https://t.co/PetVzQj0iG pic.twitter.com/imS7Sqq303 — EL PAÍS (@el_pais) August 25, 2022

“Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”, se lee en el proyecto.

Cabe resaltar que en España, como en muchos países, la víctima siempre tenía que probar que fue obligada mediante la fuerza o intimidación a mantener relaciones sexuales y que ella se había resistido, para que el abuso se considerada un delito, lo cual terminaba por revictimizarla. Situación que con la ley “solo sí es sí” se cambiará.

Esto significa que todo acto sexual sin consentimiento expreso será considerado una violación y este delito será castigado en proporción a la gravedad, e irá desde multas hasta penas de 15 años de cárcel.

De acuerdo con la nueva ley “solo sí es sí”, en España los delitos de agresión sexual sin penetración recibirán entre 1 a 4 años de cárcel, en los que exista penettración la pena será de 4 a 12 años.

Mientras que aquellos que envíen fotos o videos privados sin el consentimiento de la persona involucrada, serán acreedores de una multa.

No obstante, esta ley también protegerá de manera especial a los niños y niñas en España. Y toda aquella persona que contacte con un menor de 16 años vía online con intención de pedirles imágenes pornográficas será sancionado con prisión.

