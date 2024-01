¿Qué es un testamento político y qué tan legal es?

Las elecciones 2024 se encuentran a la vuelta de la esquina, mismas donde se elegirá al siguiente presidente o presidenta que reemplace a Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En ese sentido, las personas se interesan por saber qué es lo que hacen una vez saliendo del poder; muchos de ellos realizan un testamento político, el cual es un término poco conocido.

¿Qué es y cómo funciona un testamento político?

Se trata de un documento deja instrucciones con carácter político para que sean cumplidas por sus sucesores con la idea de trascender una ideología más allá de su fallecimiento, es decir, un intento de continuidad.

Usualmente, el testamento político se hace público el día en que culmina el mandato presidencial de una figura, como fue el caso del expresidente de Chile, Jose Manuel Balmaceda, el cual lo compartió el 18 de septiembre de 1891. Otro de los personajes que hizo este documento fue Vladimir Ilich Uliánov, mejor conocido como Lenin, a principios de 1923.

Por su parte, el presidente López Obrador asegura que tiene un testamento político, el cual, aseguró, podría dar a conocerlo antes de que termine su mandato en octubre de este año.

¿Qué dice la ley sobre un testamento político?

A pesar de la relevancia que se le puede dar a un testamento político, lo cierto es que el término no existe legalmente, pues en México, para poder realizar un testamento se debe hacer frente a un notario. Ante esto, no tiene ninguna validez ni fuerza legal para cumplirse.

¿Qué se sabe sobre el testamento político de AMLO?

Desde inicios de 2022, el presidente López Obrador reveló que tiene un testamento político en caso de que perdiera la vida antes de terminar con su sexenio. Además, en días recientes dio a conocer una de las cláusulas que tiene, como lo es que ninguna calle, colonia o monumento puede llevar su nombre.

“Yo tengo en mi testamento, y a lo mejor lo voy a hacer público antes de irme, mi testamento político, de que no quiero que le pongan nombre, que no le pongan mi nombre a ninguna calle, a ningún parque, que no me hagan ningún monumento, que no le pongan mi nombre a ningún ejido, a ninguna colonia, a nada”, señaló.