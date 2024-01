Tras la declaración del alcalde de Motul, Yucatán, de declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como héroe nacional, el mandatario rechazó que alguna calle, colonia o monumento llevara su nombre tras finalizar su sexenio en octubre de 2024.

Al ser cuestionado, el presidente dijo que respetaba mucho a la gente de Motul; sin embargo, rechazó los deseos de su alcalde.

Me dio mucho gusto y les comparto mi alegría porque cruzamos con el Tren Maya el nuevo puente de Boca del Cerro para llegar a Palenque. Cerramos el año haciendo el bien. Abrazos. pic.twitter.com/UP2scSfjsD — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 1, 2024

¿Por qué no se podría poner el nombre de AMLO a ninguna calle o colonia tras finalizar su sexenio?

Aunado a ello, López Obrador aseveró que pondrá en su testamento político que no se le coloque su nombre a ninguna calle, colonia, ejido o nada. El pasado jueves 4 de enero, durante su conferencia matutina, dijo que, posiblemente, lo haga público antes de que termine su mandato:

“Yo tengo en mi testamento, y a lo mejor lo voy a hacer público antes de irme, mi testamento político, de que no quiero que le pongan nombre, que no le pongan mi nombre a ninguna calle, a ningún parque, que no me hagan ningún monumento, que no le pongan mi nombre a ningún ejido, a ninguna colonia, a nada”.

¿Cuándo termina el sexenio de AMLO y por qué durará menos?

El sexenio de AMLO finalizará el 1 de octubre de 2024; es decir, dos meses antes de lo establecido previamente a la reforma. López Obrador será el primer mandatario en dejar su cargo antes de cumplir el sexenio, esto a causa de una modificación a una reforma político-electoral en 2014, la cual indica que la toma de protesta del presidente electo sea el 1 de octubre.

En ese sentido, el mandatario destacó que una vez que salga del poder, terminará cualquier relación con la política e incluso con su familia tendrá la regla de no hablar de esto. Su esposa Beatriz Gutiérrez Müller sería su representante.

¿Qué es un testamento político?

En 2022, el presidente se realizó un cateterismo, por lo que, explico que ante la preocupación de la población por su salud, elaboró un testamento político, el cual se trata de un texto para garantizar la continuidad en el proceso de transformación y la estabilidad del país, ya que sería irresponsable no estar preparado para una eventualidad.