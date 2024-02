Reportan brote de hepatitis A en Torreón, Coahuila; ¿Qué es y cómo se previene?

En el municipio de Torreón, Coahuila, se reportó el brote de hepatitis A, luego de que se han registrado al menos 16 casos confirmados y 10 más que se encuentran como sospechosos, informó la Secretaría de Salud de ese Estado.

Los 16 pacientes fueron diagnosticados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y consultorios particulares, que tienen residencia en las colonias Monterreal, Villas Zaragoza y Zaragoza Sur

¿Qué es la hepatitis A?

El director de Salud de Torreón, Jorge Galván, explicó que la hepatitis A es una enfermedad provocada por un virus que causa la inflamación del hígado y morbilidad de moderada a grave.

“Los brotes que se han generado son de hepatitis A que son por alimentos contaminados o contagios cercanos básicamente y no es un tema que se genere de un día para otro, o de una semana para otra. Es un tema de hasta de tres o cuatro semanas”, explicó Jorge Galván, director de Salud de Torreón.

Las autoridades también se concentran en analizar la calidad del agua en las zonas donde se reportaron los casos de hepatitis A, es decir, en las colonias Monterreal, Villas Zaragoza y Zaragoza Sur.

“El agua corre a cuenta de nosotros, está ahorita en análisis, esperamos que no sea eso. Pero lo que es limpieza de tanques, ahora sí que de la banqueta para adentro es cuestión del particular. Bueno el agua que nosotros damos sí es potable, pero en esta zona, ante estos comentarios, yo no me atrevería a decir hasta no tener los resultados”, dijo Eduardo Terrazas, gerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis A?

Los síntomas de la hepatitis A son variados, desde fiebre súbita, inapetencia, náuseas, dolor de estómago, hasta los más característicos como la orina oscura e ictericia, es decir, la coloración amarillenta de la piel y las mucosas debido al aumento de la concentración de la bilirrubina en la sangre.

¿Cómo se diagnostica la hepatitis A?

De acuerdo con el IMSS, el diagnóstico se hace con un examen de sangre para detectar anticuerpos contra hepatitis A, llamados inmonuglobulinas (IgM).

¿Cómo se contagia la hepatitis A?

Según el IMSS, las principales formas de transmisión de la hepatitis A se dan por contacto con heces fecales de un enfermo, de persona a persona, así como por beber o comer alimentos contaminados.

“El virus puede encontrarse en las heces de los enfermos hasta 5 días antes de que aparezcan los primeros síntomas y hasta 2 semanas después de que los ojos y la piel se pongan amarillos (ictericia)”, indicó.

¿Cómo prevenir el contagio de hepatitis A?

El IMSS señala que las medidas más eficaces para combatir la hepatitis A son la mejora del saneamiento, la higiene de los alimentos y la vacunación. En tanto que su propagación puede reducirse mediante: