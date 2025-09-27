¡Hasta 20 minutos de espera en la Línea A! Toma tus precauciones si usas el Metro CDMX
Ya llegues tarde a tus actividades de este sábado 27 de septiembre de 2025. Consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro, CDMX
Este es el avance de las 12 líneas del Metro CDMX para hoy sábado 27 de septiembre de 2025. No llegues tarde y mantente informado con nuestro minuto a minuto.
EN VIVO
Línea A con esperas de hasta 20 minutos
La Línea A presenta retrasos y esperas de hasta 20 minutos, de acuerdo con usuarios del Metro CDMX.
@MetroCDMX que esta pasando con la línea A esta parada no avanza, o es parte de que estamos entrando de a gratis en Santa Martha??— LaJin (@lamoon_jin) September 27, 2025
Esperas de varios minutos en Línea 12
Usuarios reporten en la espera de varios minutos para abordar el Metro en la línea 12.
Su lógica de mandar uno y uno Tláhuac - mixcoac. La gente no cabe dirección mixcoac. Está del asco esta línea 12z @MetroCDMX pic.twitter.com/mPJi3K1UBd— X (@equisvee) September 27, 2025