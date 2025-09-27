Logo InklusionSitio accesible
¡Hasta 20 minutos de espera en la Línea A! Toma tus precauciones si usas el Metro CDMX

Ya llegues tarde a tus actividades de este sábado 27 de septiembre de 2025. Consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance de las 12 líneas del Metro, CDMX

Sí, en vivo las actualizaciones del avance de las 12 líneas del Metro CDMX para hoy sábado 27 de septiembre de 2025.

Este es el avance de las 12 líneas del Metro CDMX para hoy sábado 27 de septiembre de 2025. No llegues tarde y mantente informado con nuestro minuto a minuto.

Línea A con esperas de hasta 20 minutos

La Línea A presenta retrasos y esperas de hasta 20 minutos, de acuerdo con usuarios del Metro CDMX.

Esperas de varios minutos en Línea 12

Usuarios reporten en la espera de varios minutos para abordar el Metro en la línea 12.

Metro CDMXCDMX

