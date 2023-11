“No quiero morir”: Shannen Doherty revela que su cáncer se ha extendido

La actriz estadounidense Shannen Doherty reveló que su cáncer de fase 4 se ha extendido hasta sus huesos. La artista popular por series de televisión como “Beverly Hills 90210” aseveró que no ha terminado su misión en la vida.

“No quiero morir. No he terminado de vivir. No he terminado de amar. No he terminado de crear. No he terminado de cambiar las cosas para mejor. Sólo… sólo no he terminado”, afirmó en una entrevista con la revista People.

La artista, quien dio vida a Prue, una de las hermanas Halliwell en la serie “Hechiceras” (o “Charmed”, como es su título original en inglés) recibió un diagnóstico de cáncer de mama en 2015, el cual entró en remisión en abril de 2017.

Sin embargo, la enfermedad volvió en 2019 y un año después detalló que el cáncer hizo metástasis, es decir, que afectó sus huesos.

Shannen Doherty recauda fondos para investigar sobre el cáncer

“Cuanto te preguntas ‘¿Por qué yo? ¿Por qué tengo cáncer?’ y luego ‘¿Por qué mi cáncer volvió? ¿Por qué soy fase 4?’, eso te lleva a mirar por un propósito más grande en la vida”, afirmó Shannen Doherty.

Por ese motivo, Doherty comenzó a recaudar fondos para la investigación del cáncer, mientras que aún quiere demostrar que puede estar activa, porque ene ocasiones las personas la “jubilan” a edad temprana.

A un tumor en el cerebro lo llamó “Bob”

“La gente asume que esto significa que no puedes caminar, no puedes comer, no puede trabajar. Ellos te jubilan a una edad muy temprana. ‘Estás acabada, te retiraste’ y no es cierto. Somos vibrantes y tenemos una forma diferente de ver la vida. Somos personas que queremos trabajar, abrazar la vida y seguir adelante”, aseguró Doherty.

En junio pasado, la artista incluso bromeó con su nuevo diagnóstico de cáncer, el cual se propagó al cerebro, por lo cual debió someterse una cirugía para remover un tumor cerebral, al que incluso nombró como “Bob”.

La actriz explicó que tuvieron que remover el tumor y diseccionarlo. “Definitivamente, fue una de las cosas más terroríficas que he vivido durante mi vida entera”.

Shannen Doherty asegura que diariamente agradece a Dios y le reza por las cosas que le importan, y que le conectan con un poder superior y su espiritualidad.