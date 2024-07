“Por más que le busquen, no van a encontrarme”: Así hablan los narcocorridos de “El Mayo” Zambada

Ismael “El Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, fue detenido este jueves 25 de julio en El Paso, Texas, por autoridades de Estados Unidos. Durante el tiempo que ha operado, surgieron varios narcocorridos que presuntamente lo describían. Incluso hay uno que le compuso su hermano.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de ese país, fue arrestado junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín “El Chapo Guzmán”, otro fundador del cártel de Sinaloa y que se encuentra preso en Estados Unidos.

El cártel de Sinaloa tiene décadas operando en México, Estados Unidos y otros países. Sin embargo, “El Mayo” Zambada pasó cuatro décadas sin haber sido detenido. Durante ese tiempo, circularon varios corridos que hablaban de Ismael.

¿De qué hablan los corridos sobre “El Mayo”?

Un hombre con una pistola fajada en la cintura, que se encontraba en la cima del narcotráfico, con dinero, gente a su cargo, amigos y que sus enemigos están muertos y si quieren traicionarlo, la venganza es dura. Así es como los narcocorridos describen a Zambada García. Aquí algunos fragmentos destacados sobre ellos:

“Señor Zambada”, de Enigma Norteño y El Fantasma

“A mí no me gustan los problemas

Me gusta estar feliz todo el año

Cuento con mucha gente a mi mando

Yo soy el señor, al que apodan ‘El Mayo’

Pa’ una orden nomás doy la seña

Y en amores yo no tengo dueña

Si alguien tiene que cuidar mi espalda



Como un gallo fino brinca el compa Peña”

En otra parte del corrido, menciona que el gobierno aunque busque atraparlo, no podrá encontrarlo:

“Sé muy bien que quieren atraparme



Que el gobierno pretende encerrarme

Pero se van a quedar queriendo

Por más que le busquen, no van a encontrarme”.

El Fantasma tiene otra canción que se titula “Soy el más poderoso” que menciona cómo recibe dinero de Estados Unidos, presuntamente sería por la venta de droga. Además de que las autoridades se asustan al verlo, ya que está fuertemente armado:

“Soy el más poderoso de todos

y yo nunca ando de presumido,

los dólares a mí me protegen



me los mandan de Estados Unidos,

aquí en Culiacán

yo soy el Rey

y por mi Sinaloa

me paseo muy tranquilo”

“Mi poder ha cruzado fronteras

por eso el gobierno a mí me busca,

no sé dónde me andarán buscando

cuando me los topo se me asustan

mi convoy trae armas poderosas

misiles, bazookas, plebada suicida”.

“Vale más que no me anden buscando

Porque no se la van a acabar,

encabronado soy muy maloso

cabezas empiezan a rodar

Un saludo pa’ toda mi gente

arriba la sierra

y también Culiacán”

Otro corrido es el de Grupo Arriesgado que se titula “Don Mayo”. Ahí menciona que es un hombre que va armado con una pistola en su cintura y que presiente el peligro, pero las personas a su cargo actúan para evitar cualquier cosa.

“Como el venado presiento

si el peligro anda rondando

cuando sube la marea

ahí brincan mis muchachos”

“Su fiel súper del 11

En la cintura no estorba”

Hermano de “El Mayo” le escribió un corrido

Jesús Reynaldo Zambada, “El Rey”, hermano de “El Mayo”, le escribió un corrido desde la cárcel. En una entrevista con el productor Pepe Garza, dijo que le gusta componer corridos, por lo que le escribió a su hermano uno que se titula “El sombrero de lado”. Dicha historia tiene una parte en la que hace pensar en que no era atrapado, ya que se la pasaba en la Sierra sinaloense.

“Seguido sube a la sierra

Para él es fácil llegar

Montando buenos caballos

Contento siempre estará

En puros carros blindados

Por protección personal”.