¿A los atletas mexicanos solo les hace falta apoyo para traer medallas?

Terminaron los Juegos Olímpicos de 2024, y aunque no han sido los más memorables, ni los más efusivos, sin duda, nos dejan varios temas para reflexionar en torno al deporte de alto rendimiento en México, por ejemplo ¿qué les hace falta a los atletas mexicanos para traer medallas?

La cosecha de medallas en esta edición olímpica se esperaba que fuera mayor a la de Tokio, donde se obtuvieron cuatro bronces, y se iba con la ilusión de rebasar la marca de nueve preseas, ganadas en el lejanísimo México 1968, de acuerdo con Ana Gabriela Guevara, presidenta de la CONADE y en otrora figura del atletismo nacional.

Y claro, se ganó una medalla más que hace dos años (recordemos que los juegos olímpicos de Tokio se retrasaron por la pandemia), siendo tres de plata y dos de bronce, pero no se acercó ni tantito al objetivo de llegar a las 10 medallas, al menos, y miren que posibilidades hubo, sobre todo en clavados, taekwondo, tiro con arco, surf, entre otros, porque como siempre, nos quedamos a un pelo de lograrlo.

Pero ¿por qué es ya costumbre quedarnos en el ‘ya merito’? La respuesta obvia de cada cuatro años es porque en México el gobierno no apoya al deporte como se debe. No hay nadie en el país que no sepa de las burlas, los conflictos y las deudas que los atletas han sufrido por parte de dirigentes y funcionarios; todos sabemos el calvario por el que los deportistas pasan para financiar sus entrenamientos, competencias y hasta uniformes, tan es así, que quienes ganaron medallas en París, y que se harán acreedores a premios económicos, en vez de disfrutar ese dinero en viajes o carros, lo usarán para continuar preparándose, porque si no es ahora que hay, ¿cuándo? Saben que va a ser complicado que les vuelva a caer dinero “así de fácil”, por eso hay que invertirlo.

Y está bien, la falta de apoyo es cierta, es tangible y es sufrida, nadie lo niega, pero está la otra cara de la moneda. Si hay un deporte que sí o sí recibe toda la atención mediática, patrocinios y apoyo de la gente, es el fútbol. Los ingresos de los futbolistas son de cientos de miles de pesos, la selección tiene su propio centro de alto rendimiento, y su preparación es continua con partidos amistosos o torneos, pero a la hora de la hora, en el momento decisivo, cuando el rival es un gigante, o cuando el tiempo apremia y un solo gol puede marcar la diferencia, los jugadores se achican, se bloquean y la hazaña se les va de las manos, confirmando una vez más que jugaron como nunca y perdieron como siempre.

¿Pierden por falta de apoyo? No del todo, porque la mente juega un papel importante, y sin pretender sentirme dueña de la verdad, ni mucho menos caer en dramatismos históricos, tanto en atletas como futbolistas, se trata de algo cultural. Venimos de una formación agachona, en la que todo lo extranjero, todo lo blanco o todo lo rico, nos sorprende, nos minimiza, nos paraliza. Enfrentarnos al primer mundo nos bloquea. Nos ponemos de tapete y sentimos que solo servimos para estar a las órdenes del de afuera, para hacer brillar al privilegiado (para efectos del texto, los que han ganado varios oros o han impuesto récords), por lo que a la hora de la hora, somos incapaces de manejar la presión, tomar la honda y aventar la piedra.

¿Cuándo llegará el día que el asumido pequeño y desvalido David derrote a Goliath? ¿En qué momento los atletas harán valer sus sacrificios y todas las pericias que los han llevado hasta los escenarios olímpicos?

Esto para nada es reproche, pues jamás tendría cara para hacerlo, simplemente es una búsqueda de respuestas a años y años de frustración por vivir a la sombra del ‘ya merito’.