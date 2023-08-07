Estas fueron las actividades de los integrantes del Frente Amplio por México este lunes 7 de agosto

Estas son las actividades que realizaron los candidatos a representar el Frente Amplio por México este viernes 4 de agosto. Cabe recordar que hasta antes de la segunda etapa del proceso, hay 11 aspirantes que deberán recolectar 150 mil firmas antes del 8 de agosto.

Recientemente, se dio la baja de Jorge Luis Preciado, quien señaló que en el proceso hay irregularidades, además de que está arreglado, pues asegura que la candidata presidencial será Xóchitl Gálvez.

Xóchitl Gálvez visita Sinaloa en el proceso del Frente Amplio por México

La aspirante a candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, visitó el Mercado Garmendia en Culiacán, Sinaloa.

¡Seguimos en nuestro recorrido por #Sinaloa!



Hoy tocó visitar por la mañana el Mercado Garmendia en Culiacán. Está lleno de gente chambeadora que se la rifa por salir adelante.



¡Excelente inicio de semana!#XóchitlVa pic.twitter.com/ghdSP8fD5Z — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 7, 2023

Enrique de la Madrid habla sobre apoyos sociales

Enrique de la Madrid habla sobre los apoyos sociales, sobre los cuales afirmó que ya no es suficiente para que las familias salgan adelante.

Dar apoyos sociales ya no es suficiente para que las familias salgan adelante. Los mexicanos merecen tener oportunidades reales de educación y salud de calidad para dejar atrás la pobreza. Si trabajamos juntos podemos construir #ElMejorMéxicoPosible. pic.twitter.com/E5AKWNwnAE — Enrique de la Madrid (@edelamadrid) August 7, 2023

Santiago Creel se reúne con el Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz y Boca del Río

El aspirante presidencial Santiago Creel se reunió con el Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz y Boca del Río: "Estoy seguro de que trabajando juntos, gobierno, sector privado y sociedad, tendremos el mejor equipo para salir adelante y levantar la economía de nuestro país". Asimismo, pidió que las personas entraran a la página oficial del Frente Amplio por México para que firmen por él.

Muy productivo encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz y Boca del Río. Estoy seguro que trabajando juntos, gobierno, sector privado y sociedad, tendremos el mejor equipo para salir adelante y levantar la economía de nuestro país. #FírmaleACreel en… pic.twitter.com/WNmH1Wngfp — 🇲🇽Santiago Creel (@SantiagoCreelM) August 7, 2023

Beatriz Paredes realiza entrevista en Sinaloa

Beatriz Paredes realiza una visita a Sinaloa donde tuvo una entrevista, además de que expresó su reconocimiento a todas las personas que arriesgaron su vida cruzando la frontera. De igual manera, dio a conocer su postura sobre la elaboración de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Expreso mi más amplio reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que arriesgaron su vida cruzando la frontera para apoyar económicamente a sus familias en México; y quienes han sido victimas de la desaparición de programas sociales por parte del gobierno actual. pic.twitter.com/Y19l5oHNs1 — Beatriz Paredes (@BeatrizParedes) August 7, 2023

Francisco Javier Cabeza de Vaca comparte un video en Twitter Spaces

Francisco Javier Cabeza de Vaca habla sobre la educación pública de México, sobre lo cual refiere que es importante apoyar a los maestros y brindar una oportunidad a los niños para que crezcan, aprendan y lideren el futuro de México.

Un país más fuerte y unido comienza con una educación equitativa. Brindemos a nuestros niños la oportunidad de crecer, aprender y liderar el futuro de México.

#CabezaDeVaca #ArribaMéxico pic.twitter.com/GpXoTTubL4 — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) August 7, 2023

¿Cómo se elegirá al candidato de Va por México para las elecciones 2024?

Los registros comenzaron el pasado 4 de julio, posteriormente, los 11 aspirantes debían recolectar 150 mil firmas con límite hasta el 8 de agosto. El 9 se darán a conocer los aspirantes que cumplieron con la meta y pasan a la segunda etapa.

Para el 10 de agosto se realizará el foro para que compartan y analicen la visión de México, en esta etapa se elegirán a las tres personas con más respaldo con estudios de opinión pública

La etapa final consistirá en 5 foros regionales, se harán nuevos estudios de opinión pública considerando a los tres con mejores perfiles. Los resultados se darán a conocer el próximo 3 de septiembre y se someterá a una consulta directa ciudadana para elegir al candidato o candidata presidencial.

¿Cómo nació la alianza Va por México?

La alianza opositora Va por México fue anunciada el 22 de diciembre de 2020, aunque su registro oficial ante el Instituto Nacional Electoral (INE) se realizó al día siguiente. El objetivo era contender en las elecciones del 6 de junio de 2021.