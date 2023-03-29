Migrantes pueden ser detenidos en estaciones del INM bajo estos motivos: ¿Cómo identificarlos?

En México están establecidos cientos de estancias migratorias administradas por el Instituto Nacional de Migración (INM), un órgano regido por la Secretaría de Gobernación (Segob) y que tiene el objetivo de velar por los derechos humanos de los migrantes que llegan al país bajo una situación regular o irregular.

De acuerdo con los lineamientos del INM y apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo migrante que transite por territorio nacional tiene derechos que deben ser protegidos, en especial aquellos grupos en situación vulnerable. Por lo mismo, el Instituto es la autoridad competente de verificar los documentos y la situación migratoria de los extranjeros.

Para conocer a profundidad cómo funcionan las estaciones migratorias, es importante aclarar que aquí son enviados los extranjeros con documentación o situación irregular para estar en México, por lo que son presentados ante las instalaciones del INM durante un máximo de 90 días, lapso en el que se deberá resolver la situación.

Derechos de las personas en las estaciones migratorias en México

Es obligación del Instituto de Migración detener a los migrantes irregulares en una estancia y no en una prisión, además de que cuentan con los siguientes derechos, avalados por la Constitución Mexicana:



No serán discriminados

Toda la información pertinente

Asistencia legal

Traductor

Protección y asistencia consular

Salud

Alojamiento digno

Preservar la unidad familiar

Comunicación

Visitas

Recreación

Solicitar asilo

Regularizar su estancia

Retorno asistido

Una visa humanitaria

Es obligación del Instituto de Migración detener a los migrantes irregulares en una estancia y no en una prisión|JOSE LUIS GONZALEZ/REUTERS

¿Cuántas estaciones migratorias hay en México?

Actualmente México distribuye en 26 estados de la República un total de 35 estaciones migratorias, además de otras 23 provisionales. De acuerdo con datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estas pueden albergar poco más de 4 mil personas extranjeras simultáneamente.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) elaboró en 2019 un informe especial de la situación en las estaciones migratorias y exhortaron a la Secretaría de Gobernación a la implementación de nuevas políticas de detención de extranjeros sin documentación, tanto por protocolo de las autoridades, como por las condiciones de las isntalaciones.

¿Cómo localizar a un migrante en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM)?

Si lo que buscas es localizar a un migrante que probablemente se encuentre detenido en alguna estación del INM, deberás dirigirte al portal del Registro Nacional de Detenciones (RND), una base de datos de México que permite buscar e identificar a personas detenidas, incluyendo a los migrantes en las respectivas estancias.

Para hacerlo deberás entrar al portal la SSPC, donde tendrás que colocar tus datos personales, para que posteriormente introduzcas el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de la persona extranjera que buscas. Recuerda marcar la casilla que pregunta si la persona buscada es extranjero.

