Esta es la peligrosa carretera que atraviesa Nuevo León ¿La conoces?

La carretera federal Monterrey-Monclova es una ruta de riesgo para automovilistas que circulan a diario por ahí, ya que existen tramos sobre esa arteria donde las líneas de advertencia se desvanecen.

Además, no existe vigilancia de los límites de velocidad por parte de las autoridades y constantemente ocurren accidentes en la zona.

La arteria federal cruza los municipios de Escobedo, Abasolo, El Carmen, Hidalgo y Mina; a lo largo de su extensión, 153 kilómetros en total, es común observar en sus orillas capillas, cruces e imágenes religiosas.

El panorama en días de lluvia es de neblina a la que se enfrentan miles de automovilistas y operadores de vehículos de carga en la carretera a Monclova.

Monterrey-Monclova es uno de los tramos más peligrosos

Este camino, se ha convertido en los últimos años, en una de las rutas de mayor riesgo que atraviesan el estado de Nuevo León.

Pese a ello, todo parece indicar que para quienes circulan por este camino ya sea hacía Monclova o Monterrey, estas advertencias pasan desapercibidas.

Los límites de velocidad son rebasados con mucha facilidad, gracias a la inexistencia de vigilancia de las autoridades federales.

Si bien es cierto que en condiciones climatológicas normales los accidentes ocurren con frecuencia, en tiempo de lluvia y neblina estos se incrementan.

Fuera de la carpeta asfáltica, se pueden observar pedazos de carrocerías abandonadas, neumáticos y un sinfín de basura automotriz.

Existen tramos sobre esa arteria donde las líneas de advertencia se desvanecen confundiendo a los automovilistas. Por ello se recomienda circular con mucha precaución por esta vía.