Estos son los municipios de Edomex que entran en la contingencia ambiental y Doble Hoy No Circula

La tarde del 6 de marzo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la fase 1 de contingencia ambiental ante la mala calidad del aire en el Valle de México y automáticamente se activó el Doble Hoy No Circula, pero ¿cómo funciona en el Edomex?

Es normal que durante las etapas de contingencia endurezcan las medidas de tránsito, ya que originalmente el programa Hoy No Circula (HNC), tiene como objetivo disminuir las emisiones que contaminan el medio ambiente.

¿En qué casos se activa la contingencia ambiental?

La contingencia ambiental es un tema serio, ya que implica que partículas maliciosas se encuentran en el aire y, por ende, no es recomendable realizar ejercicio. Partiendo desde este punto, la contingencia ambiental se debe por un fenómeno conocido como estabilidad atmosférica, mismo que lo genera la radiación, el nulo aire y las fuertes temperaturas; usualmente se dan en mayo-abril, pero recién comienza al año y se ha presentado.

#ComunicadoCAMe | 20:00h

Se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la ZMVM.

Ver más info en https://t.co/d4SLQu3cIW

📢Recuerda que las restricciones a la circulación son de 𝟓:𝟎𝟎 𝐚 𝟐𝟐:𝟎𝟎𝐡. pic.twitter.com/OWFJivOgrA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 7, 2024

¿Para qué municipios de Edomex aplica la contingencia ambiental de la CAMe?

¡Atención! Alrededor de 18 municipios resentirán los estragos del Doble Hoy No Circula por contaminación ambiental, estos son:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿A qué regiones del Estado de México no incluye la CAMe?

A pesar que existe una amplia lista de municipios que integran el Hoy No Circula, el Estado de México no sólo abarca a los 18 sitios que castiga el Hoy No Circula, en total son 125 y las regiones del Edomex a las que no llega son Acambay, Acolman, Aculco, Almoloya de Alquisiras, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Amanalco, Amatepec, Amecameca, Coatepec Harinas, Cocotitlán, Coyotepec, Melchor Ocampo, Metepec, Mexicaltzingo, Morelos, El Oro, Otumba, Villa de Allende, Villa del Carbón, Zumpango, entre otros.