¡Caos en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea 9 y Línea 2; hay andenes saturados
El Metro CDMX comienza el martes con retrasos en la Línea 9, aseguran que los andenes de algunas estaciones están saturados; piden agilizar el servicio.
¡Que no se te haga tarde! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 20 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 20 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes
Alta afluencia en la Línea 3
A través de redes sociales, usuarios reportaron alta afluencia en la Línea 3; piden agilizar el avance de trenes.
Buen día, ¿Pueden agilizar el servicio el L3?, por fa
Saturación en la Línea 9, ¿qué pasa?
Se reportan retrasos en la Línea 9, aseguran que hay andenes saturados en la estación Pantitlán, dirección Tacubaya; los trenes tardan más de 10 minutos en pasar.
Va empezando el dia, y la linea 9 tiene retrasos
Anden Pantitlan , direccion Tacubaya saturado
10 minutos para que llegara un tren
Y el anden se sigue saturando
Retrasos en la Línea 2
Usuarios reportan retrasos en la estación Bellas Artes, de la Línea 2; piden agilizar el avance de trenes.
Y la 2 ? No mameeen muevanse!!! El andén está saturado en Bellas artes, dirección 4 caminos.. muevanseeee!!!! 🤬🤬🤬🤬
¡Inicia el día con normalidad!
En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este martes 20 de enero 2026.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 20° C Mín. 4° C