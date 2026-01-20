Logo Inklusion Sitio accesible
¡Caos en el Metro CDMX HOY! Retrasos en la Línea 9 y Línea 2; hay andenes saturados

El Metro CDMX comienza el martes con retrasos en la Línea 9, aseguran que los andenes de algunas estaciones están saturados; piden agilizar el servicio.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 20 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 20 de enero 2026?|FIA
Escrito por:  Fernanda Benítez , Iveth Ortiz

¡Que no se te haga tarde! Fuerza Informativa Azteca te comparte el avance de trenes en todas las líneas del Metro CDMX hoy 20 de enero 2026, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 20 de enero 2026? Retrasos y avance de trenes

Alta afluencia en la Línea 3

A través de redes sociales, usuarios reportaron alta afluencia en la Línea 3; piden agilizar el avance de trenes.

Saturación en la Línea 9, ¿qué pasa?

Se reportan retrasos en la Línea 9, aseguran que hay andenes saturados en la estación Pantitlán, dirección Tacubaya; los trenes tardan más de 10 minutos en pasar.

Retrasos en la Línea 2

Usuarios reportan retrasos en la estación Bellas Artes, de la Línea 2; piden agilizar el avance de trenes.

¡Inicia el día con normalidad!

En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas para este martes 20 de enero 2026.

