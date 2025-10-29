Metro CDMX HOY 29 de octubre de 2025: reportes EN VIVO | Retrasos y caos en Línea B
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy martes 28 de octubre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Buenos días, CDMX! Este es el minuto a minuto del servicio del Metro de la Ciudad de México correspondiente a este miércoles 29 de octubre de 2025. Aquí podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del sistema.
Mantente informado y llega a tiempo a tu destino. Esta cobertura en vivo se actualiza durante toda la jornada. Recuerda que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.
EN VIVO
Caos en la Línea B
¿Qué pasa en Línea B? Durante la mañana de este miércoles 29 de octubre de 2025, usuarios del Metro CDMX reportan que: "Otra vez hijos de su pinche madre, su puto desmadre en la línea b".
Otra vez hijos de su pinche madre, su puto desmadre en la línea b— Doko (@ItDoko) October 29, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX
El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en las 12 líneas del sistema. Recuerda: la Línea 1 ya presenta un servicio normal, después del cierre parcial por trabajos de modernización entre Observatorio y Salto del Agua. El tramo operativo va de Pantitlán a Pino Suárez.
Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 10° C pic.twitter.com/d9d2hmcFSd— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 29, 2025