Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Metro CDMX HOY 29 de octubre de 2025: reportes EN VIVO | Retrasos y caos en Línea B

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy martes 28 de octubre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels
Compartir nota
Metro CDMX HOY miércoles 29 de octubre de 2025
El personal del Metro implementa control de acceso temporal para evitar sobrecupo en los andenes|Arturo Engels

¡Buenos días, CDMX! Este es el minuto a minuto del servicio del Metro de la Ciudad de México correspondiente a este miércoles 29 de octubre de 2025. Aquí podrás consultar en tiempo real las últimas noticias acerca de incidencias, retrasos, cierres de estaciones y tiempos de avance en las 12 líneas del sistema.

Mantente informado y llega a tiempo a tu destino. Esta cobertura en vivo se actualiza durante toda la jornada. Recuerda que el horario de servicio para hoy es de 5:00 a 24:00 horas, según informó el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX.

EN VIVO

Caos en la Línea B

¿Qué pasa en Línea B? Durante la mañana de este miércoles 29 de octubre de 2025, usuarios del Metro CDMX reportan que: "Otra vez hijos de su pinche madre, su puto desmadre en la línea b".

Inicio de operaciones del Metro CDMX

El Metro CDMX inició operaciones con normalidad en las 12 líneas del sistema. Recuerda: la Línea 1 ya presenta un servicio normal, después del cierre parcial por trabajos de modernización entre Observatorio y Salto del Agua. El tramo operativo va de Pantitlán a Pino Suárez.

Metro CDMXCDMXSSC CDMXTransporte en México

Notas