Son 13 los policías muertos en emboscada en Coyuca de Benítez, Guerrero

Al menos 13 elementos de la policía municipal de Coyuca de Benítez fueron asesinados, entre ellos Alfredo Alonso López, y Honorio Salinas Garay, director de Seguridad Pública del municipio guerrerense.

El vicefiscal de Investigaciones de la Fiscalía General de Estado, Grabriel Alejandro Arturo Mendoza, en la transmisión de la Mesa de Coordinación para la Paz, informó que de manera preliminar se reporta el asesinato de 13 elementos.

Agregó que el personal de la Fiscalía General llegó al lugar los hechos, para llevar a cabo el levantamiento de los cadáveres y con las primeras diligencias, como parte del proceso del inicio de la carpeta de Investigación.

Aseguró que durante las últimas semanas, la dependencia no ha recibido ninguna información o advertencia de agresión en contra de alguna autoridad del municipio de Coyuca de Benítez.

Sin embargo, en el proceso de investigación, se ha iniciado con el análisis de todas las carpetas de investigación, sobre los diversos delitos que se han registrado en la zona.

Vecinos reportaron las balceras en Coyuca de Benítez

Reportes policiales refieren que el hecho fue en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la comunidad del Papayo cuando se encontraban realizando un recorrido de trabajo por la zona.

Cabe mencionar que Honorio Salinas entró al cargo en sustitución de David Borja, quien también fue atacado a tiros el pasado primero de diciembre, motivo por el que salió de la corporación.

Se informó que los mandos policiacos y los elementos fueron recibidos a balazos por sujetos fuertemente armados.

Fue hasta las seis de la tarde de ayer que los cuerpos de rescate pudieron levantar los cuerpos de los policías asesinados y anunciaron que ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Ponen en marcha operativo especial

El gobierno de Guerrero anuncio que puso en marcha un operativo especial desde Coyuca de Benítez que se convirtió en un pueblo fantasma, ya que los pobladores decidieron encerrarse en sus casas por temor a lo ocurrido.

Además, los lugares públicos lucen desolados y se nota la presencia de los elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

A la salida de Acapulco instalaron un filtro de seguridad con patrullas y camiones blindados para contener la violencia.

Por otro lado, las autoridades indicaron que ya tienen varias líneas de investigación pero no dieron más detalles.

Cabe mencionar que las clases en Coyuca de Benítez no se han suspendido de manera oficial, pero los directivos de las escuelas son los que decidirán como se desarrollan las clases en la localidad.