Personas en Edomex están en peligro por árboles y este es el riesgo

Cámaras de vigilancia captaron hace unos días el momento en que un árbol cayó encima de un vehículo en Vicente Guerrero, en la capital del Estado de México (Edomex).

Según el gobierno municipal, de enero a la fecha, más de 160 árboles han caído. Las lluvias han sido uno de los factores, pero también algunos por enfermedades como los de Paseo Colón, según especialistas.

Alertan que árboles en Toluca podrían estar infectados

Dante Álvarez, activista, comentó en entrevista con Azteca Noticias que algunos árboles de la zona fueron plantados a inicios del Siglo XX, de manera que el ciclo biológico de la mayor parte de los ejemplares ya terminó.

“Están enfermos, muchos están plagados del gusano descortezador, que es un bicho”, comentó el activista.

Según estudios, también en la Alameda 2000 hay árboles enfermos, por ello, el llamado a las autoridades a realizar una revisión exhaustiva de cada ejemplar.