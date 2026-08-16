Así se vivió la llegada de la tormenta tropical “Lala” a Hawái: Lluvias intensas y casas afectadas por el agua

El huracán "Lala" bajó su categoría a tormenta tropical, aunque los estragos y efectos negativos que dejó y sigue generando el fenómeno continúan.

Videos de inundaciones y fuertes corrientes evidenciaron los momentos de emergencia que está provocando "Lala" en Hawái.

Raging floodwaters slam into a bridge in Hilo, Hawaii, as relentless rain from Hurricane Lala sends waterways surging across the Big Island. 🌧️🌊 pic.twitter.com/AJ4GTnBnoG — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026

"Lala" pierde fuerza pero sigue generando peligro

El sistema que empezó su trayecto con categoría de huracán, se degradó a tormenta tropical con vientos de 100 kilómetros por hora.

A pesar de perder intensidad, las autoridades comentaron que las condiciones siguen siendo un riesgo para la población por la fuerza del viento en zonas altas y las cercanas al mar.

Hawái se queda sin luz por tormenta tropical "Lala"

La intensa lluvia y la caída de árboles en el cableado eléctrico dejaron a casi 130 mil clientes sin servicio de energía.

Las zonas más golpeadas por la falta de energía eléctrica fueron la Gran Isla, así como los condados de Honolulu y Maui, donde las brigadas han tenido dificultades para avanzar por los caminos bloqueados.

Lluvias provocan inundaciones y arrastran casas

El paso de la tormenta dejó inundaciones que en algunas zonas alcanzaron hasta las 88 cm. Los reportes del Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos confirmaron que la corriente del agua logró arrastrar dos casas, mientras que las autoridades de transporte mostraron imágenes de carreteras completamente cubiertas por agua.

Lamentablemente, se confirmó el fallecimiento de una persona en un accidente vial relacionado con el clima.

Alerta de tormenta tropical activa para varias zonas

El aviso de tormenta tropical se mantiene para el condado de Maui, la isla de Oahu y el condado de Kauai.

Aunque la alerta para la Gran Isla fue retirada, los especialistas dicen que se espera que las lluvias continúen durante las próximas horas, por lo que el gobernador Josh Green pidió a los ciudadanos quedarse en refugios y evitar salidas innecesarias.

Meteorologist @JimCantore reports live from Pāhala, Hawaii, as torrential rain from Hurricane Lala sends overflowing rivers surging across the Big Island: pic.twitter.com/SBPwLtxFgp — The Weather Channel (@weatherchannel) August 16, 2026

¿Cerraron los aeropuertos por la tormenta tropical?

Por las condiciones durante el fin de semana, el Departamento de Transporte de Hawái ordenó el cierre preventivo de los aeropuertos de Hilo y Kona.

Las autoridades esperan retomar las operaciones este domingo 16 de agosto, pidiendo a los viajeros verificar el estatus de sus vuelos directamente con las aerolíneas.