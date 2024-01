¿Cómo entrar al Colegio Militar en 2024? Carreras, requisitos y fecha de inscripción

Hace unas semanas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio a conocer su convocatoria para ingresar a alguna de las escuelas que tiene disponible en todo el territorio nacional, entre ellas el Heroico Colegio Militar, por eso te contamos los requisitos y fechas de inscripción.

Al igual que todas las instituciones, existen motivos por los que una persona puede ser rechazada, por ejemplo problemas graves de la vista o tatuajes muy vistosos.

¿Cuáles son los requisitos de la Sedena?

Otros requisitos que se deben cumplir son los que mencionaremos a continuación:

- Ser mexicano por nacimiento.

- Tener de 18 a 30 años.

- Ser solteros y no vivir en concubinato

- Contar con la cartilla militar.



- No tener perforaciones en el caso de los hombres. Las mujeres solo pueden tener uno en cada lóbulo.

- Los tatuajes no deben medir más de 10 centímetros y no deben de ser ofensivos y deben estar en una parte no visible del cuerpo.

¿Qué carrera puedo estudiar en el Colegio Militar?

En caso de cumplir con los puntos y de pasar los filtros restantes de salud, psicológicos y otras pruebas, el o la interesada podría seleccionar algunas de las carreras que ofrece el Colegio Militar:

- Ingeniería en computación e informática.

- Médico Cirujano Militar.

- Técnico Superior Universitario en Aeronáutica Militar.

- Ingeniería en Constructor Militar.

- Licenciatura en Enfermería Militar.



- Cirujano Dentista Militar.

- Licenciatura en Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

- Ingeniería en comunicaciones y electrónica.

- Licenciatura en Aeronáutica Militar con especialidades en Mantenimiento de Aviación, Electrónica de Aviación, Abastecedor de Material Aéreo y en Armamento Aéreo.

- Licenciatura en Administración Militar Piloto Aviador o en Seguridad Pública Piloto Aviador.

- Licenciatura en Logística del Material de Guerra.

- Licenciado en Aeronáutica Militar-Controlador de Vuelo o Licenciado en Meteorología Militar.

- Licenciatura en Administración Militar y/o Seguridad Pública.

- Licenciatura en Salud Pública y Urgencias Médicas.

- Ingeniería militar con especialidad en química, mecánica o eléctrica.

¿Cuál es la fecha límite para inscribirse a la convocatoria del Colegio Militar?

Para postularse es necesario completar el registro disponible en la página web de la Sedena, el cual estará abierto hasta el 17 de febrero de 2024.