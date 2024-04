¿Qué se sabe de los niños que murieron durante un incendio en Reynosa?

Cuatro niños que murieron durante un incendio ocurrido la tarde del viernes 12 de abril en Reynosa, Tamaulipas, fueron sepultados esta tarde, informó la madre de los menores.

“Amigos y familiares Mañana será la cristiana sepultura de mis niños en el panteón valle de la paz a un lado de la PGR (FGR) a las 2 pm para los que gusten acompañarnos”, publicó Sarahí Santiago García en su cuenta de Facebook.

En su mensaje, la madre compartió una fotografía donde se ven los cuatro féretros blancos de sus hijos. Tanto en la parte de arriba como en la de abajo, colocaron peluches, veladoras, globos y flores.

Los niños fueron sepultados esta tarde. | Facebook

¿Qué se sabe de los niños que murieron durante incendio en Reynosa?

La tarde del viernes 12 de abril de 2024, hubo un incendio al interior de la casa número 307 de la calle Puerta de Hierro en el fraccionamiento Puerta Grande, en Reynosa, Tamaulipas.

Al interior se encontraban Yosira Santiago García, Yamilet Santiago García, Eliseo Torres Santiago y Victoria Torres Santiago. Los vecinos escucharon los gritos de los niños, por lo que intentaron ingresar como pudieron a la vivienda. Rompieron ventanas e incluso paredes para lograr rescatarlos.

Al lugar llegaron bomberos de Protección Civil Municipal y Regional, pero los niños de 4, 8 y 12 años ya habían fallecido. Otro de los menores de 2 años, había sido rescatado con vida, pero murió poco después cuando ya era atendido por paramédicos.

¿Cuál fue la causa de muerte de los cuatro niños en un incendio en Reynosa?

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que los niños murieron por causa de intoxicación, además de que los vecinos fueron quienes los sacaron, debido a que se encontraban solos en su casa al momento del incendio.

“Lamentablemente, se reporta el fallecimiento de cuatro menores de edad, aproximadamente entre 2 y 12 años, por causa de intoxicación. Vecinos de la zona informaron que sacaron a los menores del domicilio, ya que se encontraban solos en el momento del incidente”, publicó en su cuenta de Facebook.

Acusan a madre de dejar solos a sus hijos

Los habitantes dijeron que el padre de los niños es chofer de tráiler y había salido por un viaje de trabajo. Los menores estaban al cuidado de su madre, quien no se encontraba en ese momento. En redes sociales hay personas y vecinos que la acusan de dejar solos a sus hijos. Sin embargo, ella salió a dar su postura en un mensaje en redes sociales.

“Todos podrán juzgar mi vida y decir lo que sea pero mis bebés eran todo lo que yo tenía en esta maldita vida. Trabajé, viví y sufrí para que a ellos no les faltará y lamentablemente se me fueron y es (un) dolor que no se lo deseo a nadie. Y quién esté libre de pecado que tire la primera piedra nadie. Sabe cuánto dolor llevo en mi corazón que nada me lo podrá quitar, ni en 100 años más”, escribió.

Por su parte, el padre quien fue identificado como Eliseo Salcedo agradeció las muestras de consolación por el momento que está pasando.

“Son muchos mensajes de consolación y muchas gracias no a todos les puedo responder pero gracias por estar en estos momentos difíciles. Debido a que todos me piden una tarjeta para depositar les estaré dejando mi tarjeta para los que me la piden mucho porque de tantos mensajes no me da para responderle a todos”, dijo.