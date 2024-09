Hoy No Circula: Vehículos que tienen restricción en CDMX y Edomex este 19 de septiembre

¿Tienes planes de usar tu automóvil este jueves? Toma en cuenta que, según el programa Hoy No Circula, ciertos vehículos no están autorizados a circular en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). Si no cumples con esta normativa, podrías enfrentar una multa, ¿cuáles son las restricciones para este 19 de septiembre?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te proporciona información sobre los vehículos que no podrán circular este jueves 19 de septiembre, conforme a las regulaciones vigentes para los conductores en el Valle de México.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

En el Valle de México, las multas por no respetar el programa Hoy No Circula son similares. Ambas entidades aplican sanciones que oscilan entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), lo que significa que podrías ser sancionado con 2 mil 171 a 3 mil 257 pesos.

En situaciones de “ Doble Hoy No Circula ”, que se activa durante contingencias ambientales, las multas pueden ser más altas, alcanzando hasta tres mil 886 pesos en la CDMX y hasta tres mil pesos en el Edomex.

Los vehículos que NO circulan los jueves en CDMX y Edomex

El calendario del Hoy No Circula de este jueves 19 de septiembre señala que no podrán circular, aquellos vehículos que tengan las siguientes características:



Engomado verde

Terminación de placa 1 y 2

Holograma 1 y 2

¡Recuérdalo! Este programa entra en vigor a partir de las 5:00 horas y termina a las 23:00 horas, así que tómalo en cuenta y no salgas de casa sin antes revisar si tu auto tiene restricciones.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Qué día me toca circular en la CDMX y Edomex? Consulta el calendario

¡Consulta las restricciones! El programa Hoy No Circula se aplica diario en el Valle de México, pero existe un calendario con los días de la semana que tu automóvil debe descansar, y esto son:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.