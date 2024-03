Muere La Gilbertona, famoso influencer de Culiacán

Gilberto Salomón Vázquez, La Gilbertona, famoso influencer de Culiacán, Sinaloa, murió este 14 de marzo de 2024, informó su representante y amigo, Pavel Moreno.

“Hoy 14 de Marzo nos despedimos de Gilberto Salomón Vázquez ‘La Famosa Gilbertona’ quien a los 88 años de edad deja de latir ese corazón que nos entretuvo tanto con sus ocurrencias y enojos, en paz descanse”, se lee en un comunicado oficial publicado en la cuenta del influencer.

La Gilbertona había saludo a desmentir su muerte hace 4 días

Apenas hace cuatro días hubo rumores de que La Gilbertona había fallecido; sin embargo, el propio Gilberto salió a desmentir esos dichos a través de su cuenta de Facebook.

“Estimado público, este video se lo doy a toda mi gente que me conoce. Cómo chinga la gente que ya me morí. Aquí estoy. Y les hago una recomendación: no quieran hacer dinero de mí porque estoy más vivo que una verg… parada, hijos de su ching… madre. Aquí estoy vivo”, dijo La Gilbertona.

¿De qué murió La Gilbertona?

El músico Pavel Moreno, quien era representante de La Gilbertona, dijo durante una entrevista que sus pulmones ya se encontraban muy deteriorados, pero el influencer no quiso estar en un hospital, por lo que se quedó en su casa.

“Hicimos todo lo posible, trajimos doctores, pago con medicina y todo, por lo cual la valorizaron los doctores y dijeron: ‘la verdad Pavel, no hay mucho que hacer, él ya está cansado, tiene mucho deterioro sus pulmones y pues hay que esperar’. Entonces tuvimos la idea de llevarla al hospital. Él no quería nada de eso. Optamos porque los doctores la dejaran aquí. Pasó ahora a las 7 de la mañana”, recordó Pavel Moreno.

Su amigo y representante contó que ayer estuvo con él y hablaba muy poco y se quedaba dormido todo el tiempo. Aseguró que empezó a hablar con “los fallecidos. Con su papá, con su mamá. Incluso tenía los pies hinchados”.

¿Dónde velarán a La Gilbertona?

Pavel Moreno informó a través de un video que La Gilbertona será velado este jueves 14 de marzo de 2024 en la funeraria Moreh, ubicada en Culiacán, Sinaloa. Incluso en su cuenta de Facebook han difundido parte de las ceremonias.

¿Cuál fue el último video de La Gilbertona?

El último video que publicó La Gilbertona en sus cuentas de redes sociales fue uno donde aparece sentado en un sillón, mientras su representante explica su estado de salud.

“Me dijeron los doctores que está bien que camine porque trae sus piecitos un poco hinchados. No los trae tan hinchados como ayer y antier, pero ahorita ya platiqué con el doctor y me recomendaron que es bueno que salga y que camine”, se escucha a Pavel decir en el video.