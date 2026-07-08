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CONFIRMADO: Justin Bieber cantará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Shakira y Madonna

Un comunicado compartido por la FIFA y Global Citizen confirmó que Justin Bieber se sumaría al espectáculo de medio tiempo del Mundial 2026.

CONFIRMADO: Justin Bieber cantará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Shakira y Madonna
CONFIRMADO: Justin Bieber cantará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Shakira y Madonna|Jistinbibeer instagram-fifa instagra- canva-guetty

Escrito por: Hugo Pantoja

Los fans de la música y del Mundial acababan de encender la conversación tras confirmarse de manera oficial que el músico canadiense Justin Bieber se presentara junto a Madonna, Shakira y BTS como parte del histórico show de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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¿Qué se sabe sobre la llegada de Justin Bieber al cartel del primer espectáculo del medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De manera oficial, en las últimas horas la FIFA dio a conocer que Justin Bieber se uniría a Madonna, Shakira y BTS como parte del histórico show de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, espectáculo programado para el 19 de julio del 2026, dentro del New York New Jersey Stadium.

Dentro del comunicado también se menciona la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel, el Coro PS22 y Coldplay. La suma de estos artistas y fenómenos globales fue celebrada tanto por la FIFA como por Global Citizen.

CONFIRMADO: Justin Bieber cantará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Shakira y Madonna
CONFIRMADO: Justin Bieber cantará en la final del Mundial 2026 junto a BTS, Shakira y Madonna|FIFA

"Cuando se trata de lo que el mundo necesita, no hay nada más importante que la educación. Estamos orgullosos de tener a Justin Bieber unirse a Madonna, Shakira y BTS para co-encabezar el show final de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026", señaló Gianni Infantino, presidente de la FIFA

¿Quiénes se presentarán dentro del primer espectáculo de medio tiempo de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

De acuerdo con el programa de la FIFA, el primer espectáculo de medio tiempo oficial de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se celebrará el próximo domingo 19 de julio del 2026, en colaboración del FIFA World Cup™ y Global Citizen y bajo la curaduría creativa de Chris Martin.

  • El cartel principal estará compuesto por Shakira, Madonna, BTS y Justin Bieber.
  • Los artistas invitados serán: Burna Boy, el director de orquesta Gustavo Dudamel, el coro estudiantil PS22
  • Chorus y apariciones especiales de personajes de Sesame Street (Plaza Sésamo) junto a The Muppets.

¿Cómo, cuándo y por dónde ver el espectáculo de medio tiempo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

El partido final del Mundial 2026, se llevará a cabo el próximo domingo 19 de julio, en punto de las 3:00 pm (hora del Este de los Estados Unidos), mientras que en México el evento comenzará en punto de la 1:00 pm, ( tiempo del Centro de la Ciudad de México). Recuerda que podrás seguir todo el evento por la señal abierta de Azteca 7 y seguir toda la cobertura mundialista por nuestras plataformas digitales oficiales.

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