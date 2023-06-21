¿Quién es Andrew Tate, el ‘influencer’ acusado de tráfico de personas y violación?

Emory Andrew Tate III, mejor conocido como Andrew Tate, se encuentra en el ojo público luego que la fiscalía contra el crimen organizado de Rumania lo acusó de múltiples delitos que podrían dejarlo años en prisión.

Anteriormente, el "influencer" y ex profesional del kickboxing ha estado envuelto en la polémica, en algún momento insultó a la activista Greta Thunberg con una fotografía en la que se presume un auto que emite grandes cantidades de carbono y también presumió ser billonario, pero ¿quién es y de qué delitos se le acusa?

¿Quién es Andrew Tate, el millonario “influencer”?

A nivel mundial, Andrew Tate es conocido por ser un empresario que ha participado en distintos programas televisivos y por presumir su fortuna en redes sociales; sin embargo, su popularidad no es la mejor, pues a lo largo de su trayectoria ha realizado comentarios misóginos .

En algún momento comentó que las mujeres son de la propiedad del hombre, situación que generó polémica y lo llevó a ser criticado en las redes sociales, mismas en las que comparte coches caros, jets privados y ropa de diseño.

Actualmente, sus redes sociales se encuentran suspendidas tras los comentarios que realizó, aunque Twitter le devolvió la cuenta con un total de 5.5 millones de seguidores.

The Tate brothers are going to be falsely charged.



There is no evidence in the case file. — Tate News (@TateNews_) May 31, 2023

¿Por qué detuvieron a Andrew Tate y de qué lo acusan?

Andrew Tate fue detenido en compañía de su hermano, ambos bajo los delitos de tráfico de personas y violaciones; de acuerdo con los informes brindados por la fiscalía, ambos son sospechosos de administrar una red en 2021 para Rumania, Estados Unidos y Reino Unido.

El modus operandi que implementaron consistía en fingir emociones o sentimientos por las personas para posteriormente obligarlas a participar en contenido de adultos mayores; al menos siete fueron identificados y tres de ellas presentaron una demanda civil.

Desde marzo, Andrew Tate se encuentra en arresto domiciliario y actualmente le sumaron los delitos de violencia sexual en un país vecino, según los informes sucedió en 2013-2016.