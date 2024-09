Corridos “tumbaron” a “El Piyi” en Culiacán: ¿Quién es el jefe de sicarios de Los Chapitos y sus canciones?

En aparente calma despertaban culiacanenses este jueves, debido a que desde una noche antes no se habían reportado enfrentamientos entre grupos delincuenciales o con fuerzas del orden. Sin embargo, hoy fue detenido “El Piyi”. Aquí te decimos quién es y sus corridos.

Todo parecía transcurrir con tranquilidad, pese a que por la mañana se había reportado el hallazgo de un cuerpo en la colonia La Costera, al sur del municipio de Culiacán.

Sin embargo, de nueva cuenta la ciudad fue testigo de una fuerte movilización militar. Elementos de la Sedena, de la Guardia Nacional y Marina, iniciaban un despliegue por tierra y aire en el sector Santa Fe, al norte de la capital sinaloense.

Rápidamente, quienes sí asistieron a las clases presenciales, mostraron su preocupación a través de las redes sociales: “Aquí en la técnica 90 todos estamos muy asustados, pues a punto de decir adiós, nos vamos. Allí anda un helicóptero, dos helicópteros”, dijo un habitante.

Arrestan a “El Piyi” en Culiacán

Decenas de patrullas circulaban por calles del sector Santa Fe y Montserrat y así como llegaron se retiraron en cuestión de minutos, en total hermetismo.

Horas más tarde, en el registro nacional de detenciones aparecía el nombre de Mario Alexander “G”, alias “El Piyi”, presunto operador del cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos.

Muestran a “El Piyi” en fotos

A través de redes sociales, comenzaron a circular imágenes del detenido, quien, despeinado y con barba poblada, se encontraba en el suelo junto a otros.

❗️EN VIVO 🔴 | El Piyi brazo armado de Los Chapitos es detenido este jueves 19 de septiembre en operativo al norte de la ciudad de #culiacan #Sinaloa pic.twitter.com/CNXaTXO8D3 — Culiacan🍅 (@Extramundanos) September 20, 2024

Así transcurrió el día 11 en Sinaloa, desde que iniciaron los enfrentamientos entre grupos rivales, el pasado 9 de septiembre en la capital del estado.

“El Piyi”. | Especial

“El Piyi”: ¿Quién es el sicario detenido por corridos de Peso Pluma?

Es conocido como “El Piyi”, pero su nombre es Mario Alexander “G”, y fungía como jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“El Piyi” supuestamente era parte de “Los Ninis”, grupo encargado de la seguridad de Los Chapitos, hijos de Joaquin “El Chapo” Guzmán. Tras la detención y extradición a Estados Unidos de Néstor Isidro Pérez, “El Nini”, sus tareas habrían quedado a cargo de “El Piyi”.

Los corridos tumbados permitieron a las autoridades revelar la identidad y ubicación de “El Piyi”. | Especial

Corridos de Peso Pluma “tumbaron” a “El Piyi”

De acuerdo con fuentes del gobierno federal, el jefe de sicarios tenía prohibido llamar la atención, por lo que tenía que mantenerse en un bajo perfil.

Sin embargo, su ego lo llevó a tener corridos tumbados con artistas como Peso Pluma, Larry Hernández, Tito Doble P, Grupo Arriesgado y Piyuyis, lo que poco a poco le dio pistas a las autoridades para revelar su personalidad e identidad. En los corridos presumía la forma en que enfrentaba a las autoridades y sus hazañas.

Los corridos tumbados que hablan de “El Piyi”

“Sin Tanto Royo”

Luis R Conriquez x Tito Double P

“Y se abren portones, entre los asientos traemos los tostones.

Ese día de la oficina (oficina).

Los miramos de cerquita (de cerquita).

Y sin tanto rollo, de jueves a jueves brindamos apoyo.

No nos hacen ni cosquillas (ni cosquillas).

Soy El Piyi y ando pilas (y ando pilas).”

“La People II”

Peso Pluma, Joel de la P y Tito Double P.

“Al hijo del jefe salimos para defender.

Hay que proceder en la defender.

Fueron varios jueves los que con ellos me enfrenté.

En dos les peleé y en tres me pelé.

A la capital le quitaron un hombre y a un buen elemento.

Ni modo, así es esto, recuerden y atentos.

Saben que se pueden abrir esas rejas de acero.

‘27’ y ‘Piyi’, cuiden el terre

“El Piyi”

Grupo Arriesgado

“Ahorita me les voy a presentar.

Aventuras hay de sobra no me he sabido rajar.

Mucho gusto, a mí me apodan el Piyi.

Y aquí andamos bien atentos a la orden del jefe Iván”.

Trasladan a “El Piyi” a la CDMX

Mario Alexander fue trasladado a la Ciudad de México y ya se encuentra a disposición en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República en la CDMX. Ahí rinde su declaración ministerial y en 48 horas se espera que resuelva su situación jurídica.