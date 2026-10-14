¿Quién es Iván “N”, “El Cromo”? Esto se sabe de su violento grupo “Los Cromos”

El asesinato de un niña de cuatro años puso a su grupo en la mira, en suma con otros delitos. Lo buscaron y hasta ofrecieron una recompensa de dos millones de pesos para detenerlo. Iván "N", alias "El Cromo", finalmente fue detenido y es el presunto líder del grupo criminal "Los Cromos".

Este miércoles 14 de septiembre de 2026, a las 06:09 horas fue aprehendido en Jalisco, por agentes de seguridad federales para ser trasladado a la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México (CDMX).

#IMPORTANTE | Iván Sánchez Santiago, alias “El Comandante Cromo”, llegó a la CDMX para ser llevado a la FEMDO. Vía @mendoza_ruben https://t.co/dV8hDsBlL4 https://t.co/GFgTrCr8Wm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 14, 2026

¿Por qué era buscado "El Cromo"? El personaje detrás de "Los Cromos"

Elementos de Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la FGR, en coordinación con autoridades de Oaxaca y Jalisco, detuvieron a Iván "N", alias “El Cromo”.

Este sujeto es considerado uno de los principales delincuentes en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Era buscado por delitos como extorsión, narcomenudeo, homicidio y secuestro en municipios como Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, Ciudad Ixtepec y Matías Romero.

La detención se vincula con las investigaciones relacionadas con la estructura delictiva a la que presuntamente pertenece Miguel "N", presidente municipal de Juchitán, detenido por delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del estado.

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¿Qué se sabe de "Los Cromos", grupo delictivo en México?

Reportes de seguridad señalan que “Los Cromos” son una célula delictiva vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal detrás del trasiego de fentanilo a Estados Unidos.

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder y fundador del cártel de las cuatro letras—como se conoce al CJNG—fue abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad federales.

Iván "N" cuenta con tres órdenes de aprehensión por homicidio calificado y su organización está señalada en las investigaciones por la presunta participación del homicidio de una niña de cuatro años ocurrido en Juchitán.

Las labores de análisis y recopilación de información permitieron orientar la búsqueda desde Oaxaca y Chiapas hasta llegar al estado de Jalisco, donde finalmente fue detenido “El Cromo” al conocer el paradero.

