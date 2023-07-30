¡De terror! Secuestran a enfermera estadounidense junto a su hijo en Haití

En los recientes días se dio a conocer la desaparición de una enfermera estadounidense identificada como Alix Dorsainvil junto a su hijo cuando se encontraban en Haití, así lo dio a conocer una organización religiosa en su portal web.

De acuerdo con el comunicado, Alix, la persona desaparecida, es cariñosa y logró encontrar en el pueblo haitiano a sus amigos y a un nuevo hogar, por lo que pidieron denunciar en caso de tener más información sobre su paradero

“Alix es una persona profundamente compasiva y cariñosa que considera a Haití su hogar y al pueblo haitiano sus amigos y familiares. Alix ha trabajado incansablemente como nuestra enfermera escolar y comunitaria para brindar alivio a quienes sufren mientras ama y sirve a la gente de Haití en el nombre de Jesús”, dice el comunicado.

¿Quién es la enfermera estadounidense desaparecida en Haití?

Alix Dorsainvil está casada con el director de Roi Haití, Sandro Dorsainvil, quien creció en Puerto Príncipe; de acuerdo con los primeros reportes llegó a Haití tras trabajar como enfermera en Nueva Hampshire, ahí su esposo la invitó a la isla caribeña, en donde comenzó a brindarle atención a los niños de una escuela.

Actualmente, el gobierno de Estados Unidos se encuentra en constante comunicación con las autoridades haitianas para lograr que la enfermera estadounidense y su hijo puedan ser liberados, aunque de momento no han dado más información al respecto.

“Estamos en contacto regular con las autoridades haitianas y continuaremos trabajando con ellas y nuestros socios interinstitucionales del gobierno de EU. No tenemos nada más que compartir en este momento”.

Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a sus ciudadanos sobre inseguridad en Haití

La nación caribeña atraviesa una ola de violencia, por esto, el departamento de Estado de EU emitió una alerta de viaje para que todos sus ciudadanos se limiten a viajar a Haití por la alza en la criminalidad y en el aumento de secuestros.

#ICYMI @USCG crews repatriated/transferred a total of 487 migrants over the past week.



🚫🌊Attempting to enter the U.S. unlawfully by sea may disqualify you for lawful immigration pathways. You will be rescued or repatriated back to your country of origin.🚫#DontTakeToTheSea pic.twitter.com/n5yz3npKoR — USCGSoutheast (@USCGSoutheast) July 24, 2023

Desde el jueves 27 de julio activaron la alarma fase 4, por esto, los familiares de empleados de gobierno y de aquellos trabajadores de la embajada que no cumplan labores de emergencia tienen que abandonar el país.

