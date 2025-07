Senadores de oposición acusan como cortina de humo la investigación a Peña Nieto por caso Pegasus

La investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) realiza contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntamente haber recibido sobornos en la adquisición del software espía Pegasus desató una confrontación política en el Senado de la República.

Mientras el PRI denuncia una “cortina de humo” para desviar la atención de los casos de corrupción vinculados a Morena, el PAN celebró el anuncio de la FGR y pidió que se llegue hasta las últimas consecuencias.

PRI denuncia investigación contra Peña Nieto como distractor del gobierno

El coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, acusó al gobierno federal de utilizar la pesquisa contra el exmandatario como un distractor para encubrir irregularidades cometidas tanto en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como en la actual administración de Claudia Sheinbaum.

“Parece que únicamente quieren distractores. El expresidente Peña Nieto ya hizo una aclaración puntual tras la filtración desde Israel, pero a este gobierno le interesa desviar la atención de lo que se vive todos los días: un desastre en seguridad, en educación y múltiples casos de corrupción que no se investigan”, señaló Añorve.

El legislador priista reclamó que aún no se esclarecen hechos como el escándalo de Segalmex, el presunto desvío de más de 15 mil millones de pesos, o los sobreprecios de Birmex, estimados en 13 mil millones, según reportes públicos. También cuestionó la entrega de becas Benito Juárez a beneficiarios fallecidos y la falta de transparencia en los contratos del Tren Maya.

“¿Por qué no hay responsables? ¿Por qué no se investigan los contratos que supuestamente asignaron los hijos del expresidente López Obrador a empresas afines? ¿Por qué no se actúa contra los exfuncionarios del Insabi que fueron premiados con consulados, cuando hay evidencia de desvío de recursos?”, cuestionó Añorve, quien pidió que no haya “pactos de impunidad” para ningún expresidente, incluyendo a López Obrador.

PAN ve con buenos ojos la investigación contra Enrique Peña Nieto

En contraste, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, respaldó el anuncio de la FGR de investigar la compra del software Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto y denunció que este sistema fue utilizado para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y opositores, incluido él mismo durante su candidatura presidencial en 2018.

"(Quiero) Felicitar a la fiscalía general de la república por haber anunciado que van a ir a fondo en la investigación del software Pegasus, que fue comprado durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Primero porque ese software se utilizó -hay que decirlo- para espiar a periodistas, para espiar a opositores, para espiar a defensores de Derechos Humanos. Lo cual ya de suyo es un delito. Y jamás se castigó y segundo porque ahora nos enteramos que estos cínicos no solamente lo usaron para espiar sino que además se enriquecieron se robaron el dinero cuando compraron este software”, espetó Anaya Cortés.

Anaya destacó que la solicitud de cooperación con el gobierno de Israel es un paso importante y confió en que el caso se investigue a profundidad. “Ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias”, enfatizó.