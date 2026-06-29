Ley Seca por el partido México vs Ecuador: ¿A qué hora suspenden la venta de alcohol en CDMX?

¡Compra antes las “chelas”! El gobierno capitalino informó que a partir de este martes 30 de junio se volverá a aplicar la famosa Ley Seca en algunas colonias de la Ciudad de México (CDMX), con motivo del partido México vs Ecuador.

La selección Mexicana enfrentará al país ecuatoriano en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, por lo que diversos establecimientos deberán suspender la venta de alcohol con el fin de que los aficionados celebren de manera segura.

¿En dónde se activará la Ley Seca este martes 30 de junio?

La disposición se implementará en establecimientos ubicados en las colonias de las alcaldías Cuauhtémoc, especialmente en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Esto por la alta concentración de aficionados que se espera en estos puntos:



Colonia Centro

Colonia Tabacalera

Colonia Juárez

Colonia San Rafael

Colonia Cuauhtémoc

De igual forma, se anunció que este martes se desplegará un operativo especial para decomisar alcohol que los asistentes busquen introducir de manera ilegal en estos espacios destinados para seguir de cerca el triunfo de México, en su tan ansiado camino a octavos de final.

Cabe destacar que estas áreas forman parte del perímetro cercano a las pantallas gigantes instaladas para la transmisión del partido.

¿A qué hora inicia la Ley Seca en México?

¡Atención! César Cravioto, secretario de gobierno capitalino, dio a conocer el esquema de restricción para la venta de bebidas alcohólicas, el cual se aplicará durante la tarde de este martes.

La medida se mantendrá vigente desde las 15:00 horas de este 30 de junio y terminará hasta las 7:00 de la mañana del miércoles 1 de julio de 2026.

En caso de incumplir esta disposición, las personas que vendan alcohol en zonas no autorizadas podrán recibir sanciones económicas que van de los 30 mil a los 200 mil pesos.

¿En dónde ver el partido México vs Ecuador mañana?

¡En su camino para hacer la historia! Este martes 30 de junio sigue a la Selección Mexicana a través de la señal de Azteca 7, el canal del Mundial, totalmente gratis y EN VIVO.

La cobertura podrá seguirse por las pantallas de Tv Azteca, así como por el sitio oficial, donde se podrá seguir cada detalle del partido de la mano con comentaristas como Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos.

