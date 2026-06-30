¿Dónde ver el México vs Ecuador? Ubicación exacta de las pantallas gigantes en CDMX

La Ciudad de México se alista para que miles de aficionados vean a la Selección de México enfrentarse vs Ecuador en los dieciseisavos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero ¿en dónde se podrá ver totalmente gratis? Aquí te compartimos la ubicación exacta de las pantallas colocadas en la Ciudad de México (CDMX).

¿En dónde están las pantallas para ver el partido México vs Ecuador?

Las pantallas gigantes estarán distribuidas desde la Plaza de la Constitución hasta el Ángel de la Independencia, por lo que los aficionados podrán disfrutar del partido con amigos y familiares.

Ante la asistencia registrada del partido México vs Chequia, donde se tuvo un aforo de 800 mil personas, el gobierno capitalino decidió instalar más espacios para seguir la transmisión totalmente en vivo, y lo mejor de todo, gratis.

#SeguridadMundial | Para el partido de futbol entre las Selecciones Nacionales de #México y #Ecuador� que se llevará a cabo el martes 30 de junio, a las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México, la #SSC implementará un despliegue operativo con más de 15 mil mujeres y hombres… pic.twitter.com/05TG7bFPY2 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 29, 2026

En Azteca Noticias, te decimos la ubicación exacta de las pantallas colocadas:



Diana La Cazadora.

Diana Cazadora y el Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia (poniente, oriente, norte y sur).

Glorieta del Ahuehuete Poniente

Cruce Ahuehuete-Cuauhtémoc.

Glorieta de Cuauhtémoc.

Glorieta de Amajac.

Zona de Bucareli.

Avenida de la República.

Monumento a la Revolución.

Ubicación de las pantallas adicionales en el Centro Histórico

Juárez y Bellas Artes

Juárez cerca del Hemiciclo a Juárez

Juárez y Revillagigedo

5 de Mayo y Palma

5 de Mayo e Isabel la Católica

Madero y Palma (cerca de Allende)

20 de Noviembre y Uruguay

20 de Noviembre y Mesones

20 de Noviembre y Regina

Pino Suárez y Uruguay

Pino Suárez y El Salvador

16 de Septiembre y Palmas

Ante al arribo de miles de aficionados, el gobierno capitalino instaló pantallas adicionales en otros puntos estratégicos como:



Estacionamiento del Palacio de los Deportes.

Zona de El Caballito, sobre Paseo de la Reforma

¿A qué hora es el partido entre México y Ecuador?

El Coloso de Santa Úrsula está listo para que México haga historia en su camino mundialista, enfrentado a Ecuador para pasar al tan ansiado quinto partido.

En punto de las 7:00 p.m, México se juega su pase a octavos de final de la Copa del Mundo, un partido decisivo que podrá seguirse también por Azteca 7, el canal del Mundial.

La transmisión podrá seguirse en todas las pantallas de Azteca 7 desde las 18:30 horas, además de todas las pantallas colocadas en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

