¿Quién es Sonia Sahar? La mujer con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole

Peso Pluma ha captado el foco de atención mediática luego de que se le viera muy sonriente a lado de una mujer misteriosa en Las Vegas, Nevada, lo que llevó a pensar que le fue infiel a, su ahora exnovia, Nicki Nicole. A tan solo unas horas de que la fotografía le diera la vuelta al mundo ya se sabe quién podría ser la tercera en discordia. Se trata de la modelo Sonia Sahar, ¿quién es y a qué se dedica? Esto es lo que sabemos.

Ella es Sonia Saharla, la mujer con la que Peso Pluma habría sido infiel

¿Se les acabó el amor? La presunta infidelidad de Peso Pluma hacia Nicki Nicole fue destapada con un video en que se observa a la Doble P, apodo con el que también se le conoce al cantante de corridos tumbados, caminar de la mano con una misteriosa mujer después de celebrar el Super Bowl 2024 en Las Vegas, Nevada.

En el video se observa a Hassan Emilio caminar muy sonriente mientras sostiene la mano de quien podría ser la modelo e influencer Sonia Sahar, quien hasta antes del escándalo con Peso Pluma era conocida por compartir en sus redes sociales su estilo de vida, viajes a destinos exóticos y eventos de alta sociedad, acumulando una considerable cantidad de seguidores; sin embargo, tras encontrarse en boca de todos, habría decidido cerrar su perfil.

Se presume que Sonia Sahar podría tener alrededor de 26 años de edad y habría nacido entre mediados de octubre o finales de noviembre, por lo que ostenta el signo zodiacal de Escorpio.

Sonia Sahar, la modelo con la que Peso Pluma habría engañado a Nicki Nicole | Instagram/saharsoniaa

Nicki Nicole pone fin a su relación con Peso Pluma

Hasta ahora, Peso Pluma no ha emitido ninguna declaración pública respecto a polémica que enfrenta con Nicki Nicole. Por su parte, la argentina ha decidió poner fin a la relación que tenía con la Doble P al lanzar un corto, pero contundente mensaje vía Instagram:

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida, cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”.