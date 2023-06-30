¿Quién costeará elección de responsable del Frente Amplio?

El proceso para elegir al Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México será financiado bajo una fórmula mixta de partidos y aspirantes.

Los primeros acuerdos alcanzados establecen que el PAN, PRI y PRD solo destinarán recursos para la organización de los foros y el proceso de la consulta en todas sus etapas. Pero el monto aún no está definido.

El dinero que se aporte a través de los partidos no será para la promoción de ningún aspirante.

Así lo explicó Luis E. Cházaro, integrante del Comité Organizador por parte del PRD, “Lo que vamos a pagar los partidos, es el proceso. La App que es la una plataforma para dar de alta con la credencial de elector y el biométrico de la cara -para que no haya chanchullo- y, bueno, pues propiamente “el día d” y la organización de los debates”.

Aspirantes deberán pagar sus propios gastos en recorridos, hospedaje y comida

Los que se registren como aspirantes deberán pagar sus propios gastos de recorridos, traslados, hospedaje y comidas.

Pero será el Comité organizador del proceso el que defina las reglas del juego y el tope de gasto personal que deberán cumplir quienes se registren como aspirantes.

Marko Cortés, presidente nacional del PAN, hablo de algunos puntos del acuerdo para el financiamiento de aspirantes del Frente Amplio.

“Cada uno de los aspirantes tendrá que reportar quienes son sus aportantes, quienes son sus patrocinadores, tendrá que ser absolutamente trasparente, en base a lo que marca la propia ley. Los criterios específicos ya serán responsabilidad del Comité organizador de marcarlos en la invitación. También será responsabilidad del Comité organizador determinar un tope de gasto de cada aspirante registrado”, detalló el panista.