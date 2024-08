¿Quieres una? Estas personas no pueden sacar la licencia de conducir permanente en CDMX

Uno de los documentos más importantes para las personas que tienen un automóvil en la Ciudad de México (CDMX) es la licencia de conducir, pues es obligatorio tenerla al ponerse detrás de un volante y es la que permite a los ciudadanos ser acreedores a los derechos como conductores.

En la capital, hay mucha dudas sobre los trámites para obtener una licencia, ya que la Secretaría de Movilidad ofrece varias versiones. Solo para automovilistas regulares, hay la Licencia de Conducir Tipo A, Tipo A1, Tipo A2 y la famosa licencia de conducir permanente, de la cual hablaremos a continuación, pues no todos pueden tramitarla actualmente.

¿Quiénes no pueden tramitar la licencia de manejo permanente?

La licencia de conducir permanente se expidió por última vez en el 2007, por lo que si no fuiste uno de los “afortunados” que se formó para sacarla hace 17 años, ya no lo podrás obtener. Por lo menos no, hasta que se vuelva a instaurar esta versión en la CDMX.

Aquellos que alguna vez tramitaron su licencia de conducir permanente en la CDMX, pueden acudir a la Semovi para renovarla o reponerla, ya que estos trámites siguen estando vigentes.

Cabe recordar que recientemente se abrió la posibilidad de que para el 2025 vuelva a entrar en vigor la licencia permanente en la CDMX; sin embargo, aún no hay información oficial sobre fechas, costos y registros para su nueva instauración.

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir permanente en CDMX 2024?

Actualmente, el precio para renovar o reponer la licencia de conducir permanente es de mil 049 pesos, cifra que tendría que pagar cualquier persona que la extravió o que ya la tiene muy dañada por su antigüedad.

Para el trámite de las licencias Tipo A, A1 y A2, estos son los precios para tramitarla. Recuerda que en el caso de las motocicletas, es indispensable acreditar un examen de aptitudes la primera vez.



Tipo A (autos particulares): 1,049.00 pesos

Tipo A1 (motocicletas): 525.00 pesos

Tipo A2 (autos particulares + motocicletas): 1,049.00 pesos

Requisitos y dónde sacar la licencia de conducir permanente

Para renovar tu licencia permanente, estos son los requisitos:

1. Identificación oficial vigente (original y copia simple). Puede ser tu INE, la cartilla de Servicio Militar, pasaporte, tarjeta de residencia, cédula profesional con fotografía.

2. Comprobante de domicilio (original y copia que no tenga más de tres meses de antigüedad). Puede ser la boleta predial o del agua, un estado de cuenta bancario, telefónico o tu recibo de la luz.

3. Línea de captura pagada con Clave 03.

Todo esto lo puedes hacer a través de la página oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas , a través de la opción “Pagos y trámites en línea”. Es aquí donde debe aparecer el botón de “Tránsito” y seleccionar la opción Clave 03, correspondiente a la Licencia de automovilista y motociclista Permanente (Reposición).