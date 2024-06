“Ese designio de Dios yo lo acepto”: Ramón Infante, padre de víctima en la tragedia del Bar Rich en SLP

Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro, unas de las dos víctimas mortales en la tragedia registrada en el Bar Rich de San Luis Potosí (SLP), platicó en EXCLUSIVA con nuestros compañeros de Hechos AM.

¿En qué va el proceso judicial por la tragedia en el Bar Rich de San Luis Potosí?

Por ahora se sabe que hasta el momento hay tres personas detenidas, al respecto, Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro, unas de las dos víctimas en este caso, le dijo a las cámaras y micrófonos de TV Azteca que “Sí, efectivamente fui enterado que hay tres personas detenidas, en este caso los propietarios de este lugar, del antro conocido como Rich, que era supuestamente un restaurante y pues al final tenía otro tipo de función y sí fueron detenidos y fueron presentados ya, y al parecer van a volverlos el próximo año”.

Este padre de familia contó que los detenidos se tratan de “La propietaria Nancy “N”, Ulises “N” y un Francisco “N”, también, pero, pues por lo pronto es el inicio de este proceso, según me lo manifestaba en este caso la Fiscal, licenciada Manuela García, es el inicio porque aún falta mucho por hacer, hay que investigar a las diversas autoridades, tanto estatales como municipales, a los dueños del edificio”.

El señor Ramón señaló que está consciente de que será un “proceso largo pero creo que va caminando y está en buenas manos de la Fiscal siempre y cuando se le permita trabajar y se le de la autonomía que debe de tener para resolver este caso, que al final ha quejado mucho a todos los potosinos y nos tiene consternadas a las familias en este luto y sobre todo también a los muchachos que aún están en el hospital; hay varios hospitalizados”.

¿Existen irregularidades en el caso de la tragedia en el Bar Rich de SLP?

En medio de procesos como este, se empiezan a encontrar una serie de irregularidades que de no existir, quizás esto no hubiera ocurrido, al respecto Ramón Infante le contó a nuestros compañeros de Hechos AM que “pues la verdad ha sido lidiar, dicen, a la par con el dolor de la de mi hijo, Manuel Alejandro, y pues era un buen muchacho, un muchacho que la próxima semana se estaría titulando por promedio como contador público, y pues… mi hijo, buen promedio y simplemente iba a festejar a un amigo, y un rato y pues simplemente estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado”.

“Ese designio de Dios yo lo acepto”: Ramón Infante, padre de Manuel Alejandro

Este dolido padre de familia también señaló que: “Dios lo toma de su mano y se lo lleva, entonces ese designio de Dios yo lo acepto… Yo sé que es el camino de cada quien y Dios decide, pero sí realmente ha habido un gran cúmulo de irregularidades tanto por los diferentes órdenes de gobierno y sobre todo lo que más pedimos es que se regularicen en este, todos los protocolos se revisen, porque están hablando de un lugar donde sucede un accidente, o más que accidente, un percance por negligencia”.