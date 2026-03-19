Borrón y cuenta nueva: Raúl Morón urge cerrar caso de Carlos Manzo para ir por la gubernatura

El senador de Morena, Raúl Morón Orozco, ha lanzado una ofensiva política para sacudirse la sombra del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado 1 de noviembre. Al manifestar nuevamente su intención de competir por la gubernatura de Michoacán, el legislador fue enfático al señalar que es momento de que las investigaciones concluyan y que este episodio quede en el pasado, buscando evitar que el costo político del crimen frene sus aspiraciones electorales.

Morón Orozco aseguró que, pese a las acusaciones y señalamientos que lo han vinculado indirectamente con el entorno de violencia en la entidad, confía en que el proceso interno de Morena se desarrolle sin el "lastre" de este caso. Para el senador, la resolución de las pesquisas es fundamental para dar certeza, no solo a la ciudadanía, sino a su propia plataforma política.

"Que concluyan las investigaciones": El llamado al carpetazo judicial

El senador manifestó su expectativa de que las autoridades le den velocidad al cierre del expediente sobre el homicidio del edil uruapense. "Yo espero que ya pronto concluyan las investigaciones [...] y sepa qué fue lo que pasó", afirmó Morón, en un intento por cerrar un capítulo que ha marcado la agenda de seguridad y política en el estado.

Raúl Morón pide dejar atrás el caso de Carlos Manzo

Este llamado a dejar el caso atrás ocurre en un escenario de alta tensión, especialmente tras el ascenso político de la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan. Al respecto, Morón reconoció que Quiroz está en su derecho de participar por la gubernatura, aunque insistió en que la última palabra la tendrán las y los michoacanos, una vez que el ruido mediático por el asesinato se disipe.

Respeto a los tiempos y a la "limpieza" del proceso

Raúl Morón reiteró que se ajustará a las reglas dictadas por el Consejo Nacional de su partido, pero subrayó que el éxito de la contienda depende de que los temas de violencia política se superen institucionalmente. Su estrategia parece clara: desvincular su imagen de los hechos violentos de noviembre para presentarse como una opción viable y "libre de sospechas" ante el electorado.