Nuevas multas en Jalisco: Estas son las únicas placas que podrán circular a partir de 2026

¿Ya realizaste el canje de placas en Jalisco? A partir del 2026, solo ciertos modelos de láminas estarán autorizadas para poder circular en la entidad.

Esto con el fin de modernizar el padrón vehicular, reforzar la seguridad vial y facilitar el control vehicular de cara al Mundial 2026. ¿Qué pasa si no se cumple con el trámite a tiempo?

¿Qué placas serán válidas en Jalisco en 2026?

Para poder circular en Jalisco, los automovilistas deben contar con modelos que cumplan con la normativa federal NOM-001-SCT-2-2016 , los cuales son:



Placas “Cabañas”

Placas “Collage”

Ambos modelos incluyen un código QR en la parte superior derecha, lo que permite proteger los datos personales del propietario y facilita su identificación.

Circular con las matrículas, conocidas como “Maguey”, “Gota” o “Minerva”, puede hacer que el usuario sea acreedor a multas, además de no poder transitar por las calles jaliscienses.

¡Atención!

En octubre y noviembre corresponde sustituir las placas que terminan en 8 y 9.



Cumplir con esta obligación no solo evita multas y sanciones, también es un acto de responsabilidad ciudadana. pic.twitter.com/IrjnzZQQHn — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) October 3, 2025

Autos que deben realizar el canje de placas antes de octubre 2025

El calendario oficial establece que antes del 31 de octubre, la siguiente terminación de placas debe cumplir con el canje y con la verificación vehicular.



Octubre: terminación 8

Mientras que la terminación 9 y 0 tienen hasta el 30 de noviembre para ponerse al corriente y evitar pagar multas.

Cabe recordar que el cambio de láminas forma parte del Paquetazo 3x1, un programa que permite pagar el refrendo y la verificación vehicular, por un costo de 900 pesos.

¡Simplifica tus trámites con el Paquetazo 3x1!



Paga tu refrendo y obtén tu cita de Verificación ¡gratis!



Hazlo fácil y rápido en línea: https://t.co/vjgIG3OxIu pic.twitter.com/Ee78Cblpb8 — SEMADET Jalisco (@SemadetJal) February 4, 2025

¿Qué pasa si no cumplo con el Paquetazo 3x1?

No hacer el cambio de placas a tiempo puede representar un golpe duro para tu bolsillo, pues las autoridades de Jalisco advierten que las multas podrían aumentar en 2026, y si sumas el costo de las láminas nuevas, el precio rondaría los 3 mil pesos.

Además, los vehículos que sigan usando placas antiguas perderán su validez legal y podrían ser detenidos en operativos de tránsito. También no podrán realizar otros trámites como venta, alta o baja del vehículo, lo que puede complicar aún más las cosas.

¿Cómo realizar el reemplacamiento en Jalisco?

Para realizar el reemplacamiento, sigue estos pasos sencillos:

