VIDEO: Así reacciona niño cuando su tía lo empujan al pastel de cumpleaños

Los cumpleaños de niños suelen tener momentos inolvidables de alegría, pero también de desencuentros, como el que ocurrió entre un niño y su tía por culpa del pastel.

En redes sociales se viralizó el momento de la reacción de un niño tras ser empujado por su tía hacia el pastel.

La forma en que actuó el menor dividió opiniones en redes sociales, donde no dejaron de opinar sobre la educación del niño, aunque también señalaron que la familia no respetó su deseo de no querer la broma de la mordida.

En el video el menor está muy contento porque está a punto de partir su pastel de cumpleaños y le preguntan si quiere que lo empujen mientras le da la primera mordida, una tradición en los cumpleaños, pero que no a todos les agrada.

“¿Quieres que te aplasten?” le pregunta una mujer, el niño dice que no, a lo que ella responde: “Tú solo”. El menor está nervioso de morder su pastel y se acerca muy despacio para hacerlo y le quita apenas un pequeño pedazo.

Los asistentes aplauden, pero alguien le pide que se acerque de nuevo a la mesa. De lejos, la tía llega de manera sigilosa y cuando el niño se acerca lo empuja hacia el pastel.

El niño se enoja y voltea a ver a su tía, avienta el pastel que le quedó en la cara y la agrede, segundos después rompe en llanto y cuando la tía trata de consolarlo, él la avienta, empuja el pastel y le pone la mano encima. De inmediato, el resto de los asistentes lo retiran.

Esta no es la primera vez que se hacen virales los videos de niños y sus reacciones en los cumpleaños, una de las más recientes fue la de dos hermanas que pelearon cuando una de ellas se atrevió a apagar las velas.

Él dejó muy claro que no quería que le hicieran la broma, ahí tiene pic.twitter.com/cfqgCO0pzO — Qué tal esto (@CorreDile) March 3, 2021

