Familiares y amigos realizaron memorial en honor a las víctimas del antro desplomado en San Luis Potosí

Familiares y amigos de Manuel y “Roy”, los 2 jóvenes que fallecieron tras la caída de un barandal en un bar de la capital de San Luis Potosí, realizaron un memorial en su honor llevando flores y veladoras en la explanada de la plaza comercial donde ocurrió el incidente.

Con tristeza y pesar en su rostro, las familias de estos jóvenes rezaron un rosario en honor de las víctimas de este trágico hecho, buscando que las personas que continúan hospitalizadas puedan recuperarse lo más pronto posible.

“Roy” fue al antro a celebrar que no reprobó ninguna materia

Los padres de las víctimas señalan cada uno de sus hijos eran estudiantes dedicados, y que solamente acudieron a este lugar para divertirse, sin esperar que pudiera ocurrir una desgracia como la que sucedió en este lugar.

“17 años, un chavo la verdad que bien alegre, super feliz, toda la gente, todos sus amigos, en la familia le decían “Roy”, él no fumaba él no tomaba. Solamente quería ejercer su derecho a divertirse, es lo único que quería hacer, osea no quería ni venir a una disco, él quería ver un show, un cantante, no’ más se quería divertir”, contó Rodrigo Espinoza, su papá.

Roy iba a pasar al tercer año de preparatoria, estaba muy feliz pues no había reprobado ninguna materia, esa fue la razón que lo llevó a querer celebrar con sus amigos.

Manuel se encontraba en el lugar para celebrar el cumpleaños de un amigo

Quien también acudió al lugar para divertirse fue Manuel, quien era invitado en un cumpleaños. Al igual que “Roy”, tenía un futuro brillante.

“Un excelente alumno, que estuvo en el lugar y en el momento inadecuado, él fue invitado a un cumpleaños, y pues asistió todos los padres vemos, permitimos que nuestros hijos salgan que vuelvan temprano.”, relató con tristeza Juan Ramón Infante, su padre.

Padres de las víctimas piden justicia

A pesar de las adversidades que están enfrentando como familia, los padres piden que se tenga justicia por este hecho y se tomen las medidas necesarias para que un evento de esta magnitud no vuelva a ocurrir.

Yo que sé que ya no puedo recuperar a mi hijo, pero al menos que marque precedente, para que en el futuro, este tipo de lugares operen con todos los protocolos y normativas pertinentes, que tengan la seguridad los jóvenes que asisten, y los padres de familia que tengan la seguridad que sus hijos, van a lugares de bien, que están bien.