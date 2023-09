Reanimación cardiopulmonar: Los segundos que hacen la diferencia entre la vida y la muerte

Unos segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte, luego de que una persona sufre un accidente es necesario ayudar, pero sobre todo saber hacerlo, como el caso de la reanimación cardiopulmonar (RCP).

La reanimación cardiopulmonar es una técnica para salvar vidas que es útil en muchas situaciones de emergencia, como un ataque cardíaco o un ahogamiento, en las que la respiración o los latidos del corazón de una persona se han detenido.

Pasos para realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP)

La Asociación Americana del Corazón recomienda comenzar con RCP haciendo compresiones fuertes y rápidas en el pecho y proporciona los pasos a seguir para las personas con o sin experiencia en este tipo de casos:

Persona sin capacitación: Si no has recibido capacitación en RCP o no estás seguro de si puedes hacer respiraciones de rescate, solamente haz RCP con las manos. Esto significa hacer compresiones ininterrumpidas en el pecho, entre 100 y 120 por minuto, hasta que lleguen los paramédicos (se describe con más detalle a continuación). No es necesario que intentes hacer respiración de rescate.

Persona capacitada y lista para actuar: Si estás bien capacitado y tienes confianza en tus habilidades, comprueba si hay pulso y respiración. Si dentro de los 10 segundos no hay pulso ni respiración, comienza a hacer compresiones en el pecho. Comienza la reanimación cardiopulmonar con 30 compresiones en el pecho antes de hacer dos respiraciones de rescate.

Persona con capacitación, pero que hace tiempo que no practica: Si has recibido capacitación en RCP en el pasado, pero te sientes inseguro de tus habilidades, limítate a hacer entre 100 y 120 compresiones en el pecho por minuto (los detalles se dan a continuación).

Es importante el RCP porque se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el flujo sanguíneo se detiene. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada.

Si tienes miedo de hacer RCP o no estás seguro de cómo hacerlo correctamente, debes saber que siempre es mejor intentarlo que no hacer nada. La diferencia entre hacer y no hacer puede ser la vida de una persona.