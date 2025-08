El abandono en salud en Ejido Nuevo Tenejapa, Chiapas, cobró la pierna de Yadira Pérez Gómez, víctima de una infección mal atendida. Esta comunidad y otras cuatro más enfrentan la ausencia de médicos y medicamentos, resignándose a remedios caseros mientras claman atención urgente.

La tragedia de Yadira Pérez Gómez: amputación por falta de atención médica

En Ejido Nuevo Tenejapa, Chiapas, Yadira Pérez sufrió un corte con un vidrio mientras tiraba la basura. Sin atención médica inmediata, la herida se infectó gravemente y desarrolló gangrena:“Me lo amputaron arriba de la rodilla. Al principio me quitaron dos deditos, después se me puso negro y más tarde me lo estuvieron curando, pero no”.

La falta de un sistema de salud accesible en la comunidad hizo que la infección evolucionara hasta tener que amputarle la pierna, una consecuencia directa del olvido institucional.

El caso de Julián: accidente y atención insuficiente

Julián, un joven de 14 años, sufrió un accidente en bicicleta que lesionó gravemente su pierna. La atención inicial fue precaria y basada en remedios caseros: “Uno lo primero que hace se echa uno arena para que no sangre, sosa o lavaplatos, se tuesta la hojita y se hace polvo. Después se lava con cáscara de nanche, cáscara de piñón, y se pone sal para que secara”, relata Guadalupe Chirino Cruz, habitante del ejido.

Gracias al director de la secundaria, Julián pudo ser trasladado a otro pueblo y salvar su pierna, una excepción en comparación con otros casos en la comunidad.

La crisis de salud en Ejido Nuevo Tenejapa y comunidades aledañas

Actualmente, la antigua Casa de Salud de Ejido Nuevo Tenejapa está clausurada por deterioro, sin que la prometida remodelación se haya cumplido:“Necesitamos un doctor permanente en esta comunidad. Somos alrededor de 700 personas de cinco comunidades como Los Chorros, Santo Domingo, Antonio Lugo y Unión Poversal”, señala Sebastián Girón Jiménez, comisariado ejidal.

La falta de medicamentos fuerza a las familias a recurrir a remedios naturales para tratar enfermedades comunes: “No hay el medicamento necesario, entonces una como mamá da tecitos de cáscara de coaulote con nanche para la diarrea”, expone Guadalupe Chirino.

El reclamo por atención médica ante el abandono gubernamental

Los habitantes expresan su frustración frente a las promesas incumplidas de las autoridades: “Ya ve que cuando andan en campaña los políticos te ofrecen hasta lo que no es, pero cuando están en el poder se hacen ricos y el pueblo sigue pobre”, lamenta Guadalupe Chirino.

Yadira también se une a este llamado: “Por lo menos un doctor en la comunidad, porque medicamento no hay. Para una cerveza sí van, pero para un medicamento no.”

La realidad de Ejido Nuevo Tenejapa refleja la urgente necesidad de garantizar el derecho a la salud en zonas rurales que permanecen en el olvido. El acceso a atención médica oportuna es vital para evitar tragedias como la de Yadira y para mejorar la calidad de vida de cientos de familias.